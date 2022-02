OM – La mise au point de Caleta-Car sur son avenir

Arrivé à l'OM en 2018, le défenseur croate est annoncé partant depuis plusieurs mercatos. Une situation qui l'agace fortement comme il l'a confié en conférence de presse : « Chaque mercato, je suis au centre de l'attention. Ça m'épuise d'en parler tout le temps. Je suis là, je suis content d'être dans ce grand club. Je le répète : j'ai eu des opportunités intéressantes qui ne se sont pas conclues. Quand le moment viendra où je voudrai en avoir de nouvelles et changer d'air, on verra, mais là je n'y pense pas. »

Duje Caleta-Car estime que cette situation peut même avoir une influence sur ses performances : « Ce n'est pas facile de voir tous les jours son nom dans les journaux. Il n'y a pas que le terrain, on pense à 25000 autres choses. Maintenant, je suis un peu plus vieux, j'ai davantage d'expérience, je laisse cela derrière moi. »

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Duje Caleta-Car espère s'inscrire dans la durée et briller avec l'OM : « L'été est loin. Je n'y pense pas pour l'instant. J'ai encore un an et demi ici, a rappelé le défenseur de 25 ans. Je vais tout faire pour qu'on reste deuxième et qu'on aille en Ligue des champions. C'est notre objectif. »