OM : Milik voit loin en Coupe de France

Après l'élimination du PSG face à Nice en huitièmes de finale, tous les rêves sont permis à l'orée des quarts de la Coupe de France, qui se disputent cette semaine. Avec au premier plan le choc entre les Aiglons et l'OM, mercredi soir à l'Allianz Riviera.

"Le vainqueur de ce match aura une grande opportunité de gagner la Coupe"

A la veille du choc, l'attaquant olympien Arkadiusz Milik s'est présenté en conférence de presse, sans cacher ses ambitions.

"C'est quand même le 2e contre le 3e du championnat. Le vainqueur de ce match demain aura une grosse opportunité d'atteindre la finale et de remporter la Coupe de France. C'est ce que je pense", a affirmé le buteur polonais.

"Nous devons être bien préparés, nous savons comment ils jouent. Il n'est jamais facile de jouer à l'extérieur, mais nous sommes prêts à aller plus loin dans la compétition."

Pour cela, Milik espère pouvoir compter sur la complicité naissante avec Cédric Bakambu, les deux attaquants ayant été alignés ensemble face à Angers vendredi dernier.

"C'est la première fois que nous jouions avec deux attaquants, ce n'est pas un gros changement. Ce qui évolue c'est comment on voit l'espace, comment on attaque la profondeur. Un attaquant comme Cédric Bakambu crée plus d'espaces pour moi. C'était plus simple pour moi. C'était positif pour les deux", a affirmé celui qui en a profité pour s'offrir un triplé.

"Je dois faire de mon mieux sur le terrain quelle que soit la décision du coach. Nous avons très bien joué contre Angers. Cédric nous a permis d'avoir toutes ces occasions, mais je pense que toute l'équipe a bien joué."

"Je n'ai jamais pensé à quitter l'OM"

En difficulté depuis le début de saison et régulièrement relégué sur le banc par Jorge Sampaoli, Milik assure toutefois ne jamais avoir pensé à quitter le club.

"J'ai toujours su de quoi j'étais capable. Je n'ai jamais perdu confiance en mes capacités. Après il est vrai que quand tu ne joues pas et que tu as le sentiment de perdre ta place tu perds aussi la confiance. J'ai toujours essayé de m'entraîner plus dur qu'avant, cela m'a redonné confiance. J'ai toujours cru en moi, fait en sorte d'être prêt", a-t-il assuré.

"Je n'ai jamais pensé à partir. Je ne suis pas du genre à partir parce que je ne joue pas. Je l'ai pris comme un défi. Je savais que tôt ou tard j'aurais eu l'opportunité de me montrer et de jouer.

"Il n'est pas toujours évident de penser ainsi mais je m'y suis efforcé en travaillant sur moi-même car je ne voulais pas quitter Marseille. je suis heureux ici."