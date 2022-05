OM : Milik veut emmener Marseille en finale

Cela relève du factuel : Arkadiusz Milik n'est pas au top de sa forme. Remplaçant face au Feyenoord (2-3) jeudi dernier en Ligue Europa Conférence, l'attaquant polonais avait été titularisé trois jours plus tard face à l'Olympique Lyonnais (0-3). Malheureusement pour lui, l'ancien du Napoli avait cruellement manqué de justesse face à la défense des Gones.

Milik concède avoir fait des erreurs

Âgé de 28 ans, Arkadiusz Milik est un joueur qui dipose d'une certaine expérience du très haut niveau. Il sait donc que les mauvaises passes font partie du métier d'attaquant. En conférence de presse, avant la manche retour face aux Néerlandais, dans le cadre des demi-finales de la Ligue Europa Conférence, il est ainsi apparu serein, sûr de ses qualités.

"On est des êtres humains, on fait des erreurs, ça fait partie du jeu. Le plus important pour un buteur qui vient de manquer des occasions, c'est de rejouer. Je n'ai pas de doute sur mes qualités, je veux juste aider l'équipe", a d'abord assuré l'international polonais, qui croit son équipe capable de renverser le Feyenoord afin d'accéder à une nouvelle finale.

Le Feyenoord en ligne de mire

"Deux défaites de suite ? C’est le football, il y a des hauts et des bas. On fait des erreurs, mais on doit continuer à pousser dans ce moment où la saison se joue. On a du respect pour Feyenoord, mais on a les moyens d'aller en finale", a-t-il ajouté. Pour prendre le meilleur sur l'équipe batave, l'Olympique de Marseille aura grand besoin d'un Arkadiusz Milik performant. À lui de prendre la mesure de l'évènement et d'endosser son costume de sauveur.