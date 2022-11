OM, mercato : Parti au Brésil, Gerson pourrait finalement rester !

L'OM n'a pas encore trouvé d'accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson, et songe à faire revenir l'international brésilien.

Et si Gerson ne quittait finalement pas l’OM ? Laissé sur le côté par Igor Tudor depuis le début du mois d’octobre (88 minutes jouées en 10 matches), le milieu offensif brésilien et son entourage ont manifesté leurs envies de départs avec une destination précise en tête : le Brésil, et un retour dans son ancien club de Flamengo, qu’il avait quitté à l’été 2021 contre un chèque de 20 millions d’euros.

L'OM n’a pas d’accord avec Flamengo

Une requête finalement acceptée par le board olympien, qui a laissé l’international auriverde partir à Rio, ville du club de Flamengo. Arrivé le week-end dernier en compagnie de son père – qui a confirmé l’envie du joueur ainsi que du club de le voir revenir – Gerson n’a encore rien signé avec le club brésilien pour l’heure.

Autorisé par les dirigeants marseillais à se rendre au Brésil, le milieu de terrain de 25 ans est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche à Rio de Janeiro en compagnie de son père et agent, Marcao#OMhttps://t.co/KsNRGdb8hc — La Provence OM (@OMLaProvence) November 15, 2022

Gerson de retour à Marseille

De son côté, l’OM vient de perdre Amine Harit, victime d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche, pour une durée encore indéterminée mais qui risque d’être assez conséquente. Et selon les informations de La Provence ce mardi, aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs, le club phocéen serait même « sans nouvelle » des dirigeants du Flamengo.

Communiqué médical : Amine Harit — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 14, 2022

En prenant en compte tous ces éléments, la direction marseillaise songerait donc à faire revenir le joueur de 25 ans et à lui accorder un rôle plus important en deuxième partie de saison. Il faudra néanmoins convaincre le principal intéressé, qui s’était montré très ferme sur ses envies de départ lors du mercato hivernal.