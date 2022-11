OM, mercato : Longoria annonce un dossier "difficile sur le plan humain"

Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, est revenu sur le feuilleton Dieng, qui a grandement animé le mercato estival.

Annoncé à l'OGC Nice dans les dernières heures du mercato, Bamba Dieng est finalement resté à l'Olympique de Marseille l'été dernier. Un dénouement difficile à vivre pour un joueur qui avait d'abord été mis à l'écart du groupe professionnel, avant d'être réintégré. Pablo Longoria, le président de l'OM, a reconnu que cet épisode avait été difficile à vivre.

Dieng, l'immense imbroglio





Dans un entretien accordé à Foot Mercato cette semaine, le dirigeant espagnol n'a pas occulté les répercussions de ce feuilleton sur le plan humain. "Humainement, ce n'était facile pour personne. Quand tu es dans le mercato d'été avec un joueur qui est dans les radars des autres clubs, avec une possibilité de sortie, ce n'est pas facile au niveau mental pour le joueur. Mais ce n'est pas facile non plus pour le club", a-t-il expliqué.





"À partir du moment où le joueur est revenu ici, la situation a changé radicalement, a continué Longoria. Le joueur a beaucoup progressé et la conséquence, c'est qu'il a récupéré une place dans l'effectif parce que la méritocratie est la chose la plus importante dans la vie. Mais, jouer une compétition avec des mercatos encore ouverts, c'est très compliqué, notamment pour la psychologie des joueurs. Ce n'est pas non plus facile dans la relation que tu as avec un de tes joueurs qui se comporte différemment dans une situation de mercato. Ce n'est facile à gérer pour personne", a conclu le dirigeant.





Alors qu'Igor Tudor a répété qu'il comptait l'intégrer dans ses plans, Bamba Dieng aura désormais l'occasion d'exprimer son talent sur le front de l'attaque.