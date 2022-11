OM, mercato : gros retournement de situation possible sur ce dossier !

Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, est revenu sur l'un des dossiers majeurs du dernier mercato estival.

Le dénouement de ce feuilleton avait fait jaser bon nombre de supporters : l'été dernier, l'Olympique de Marseille s'est séparé de son attaquant Arkadiusz Milik, cédé à la Juventus Turin sous la forme d'un prêt à la fin du mercato. Une option d'achat de 8 millions d'euros avait été incluse dans ce prêt payant (2 millions d'euros). Malgré cela, il n'est pas à exclure que Milik porte à nouveau les couleurs de l'OM.

Longoria en dit plus sur la situation de Milik

Dans un entretien accordé à La Provence, le président de l'OM s'est longuement attardé sur ce dossier, justifiant dans un premier temps son choix de faire partir le buteur.

«On considère que le départ d'Arkadiusz est une réflexion que tout le monde doit se poser dans le foot moderne. Tu préfères avoir un joueur de haut niveau ou un joueur adaptable à ton équipe ? Si tu as les deux, c'est magique. On estime que Milik est un joueur de très haut niveau, un des meilleurs buteurs européens, mais qu'il n'est pas adapté à la modalité de jeu que l'on veut développer. C'est notre sentiment, on se trompe peut-être. Mais on devait prendre une décision, savoir quoi faire sur le marché avec l'un des salaires les plus élevés de l'effectif mais qui n'est pas le plus adaptable».

Longoria garde un regard avisé sur les performances du Polonais, qui affiche un rendement très satisfaisant avec les Bianconeri (6 buts en 10 titularisations cette saison). De quoi nourrir les regrets ? Pas vraiment, selon le dirigeant.

« Pour moi, le joueur le mieux payé de l'effectif doit être le plus important de l'équipe. On a trouvé des solutions. La Juve a toujours été intéressée. On a trouvé un bon prêt. Mettre un joueur dans un très bon club, une équipe du niveau Ligue des Champions et qui va lutter pour le titre en Italie, ça lui donne de la valeur. Cela aurait été plus facile de l'envoyer dans un club inférieur pour nous protéger, et dire qu'il n'avait pas le niveau à l'OM. Il est très performant avec la Juve, on est très content pour lui. La Juve a une option pour acheter le joueur, mais peut-être qu'il peut revenir dans le futur ».

L'hypothèse de voir Arkadiusz Milik revêtir le maillot de l'OM à l'avenir reste donc envisageable. Elle sera évidemment conditionnée au projet de jeu, laquelle découle de l'identité de l'entraîneur en place. Tout va toujours très vite, en football - à Marseille plus qu'ailleurs...