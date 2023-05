OM, mercato : ça sent très bon pour ce grand nom !

Une qualification directe pour la Ligue des Champions pourrait permettre à l'Olympique de Marseille de frapper très fort sur le marché des transferts.





Actuellement deuxième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille espère terminer à cette place de dauphin pour décrocher directement son ticket pour la Ligue des Champions. Dans les hautes instances du club phocéen, cet enjeu devient même capital en vue du mercato estival à venir.

L'OM vise ce crack mondial





En effet, selon les informations de Foot Mercato, la perspective de recruter l'attaquant Wilfried Zaha se renforcerait en cas de qualification pour la prestigieuse et lucrative C1. Le média précise que l'international ivoirien ne serait pas insensible au projet marseillais. Après de longues années à Crystal Palace, Zaha, 30 ans, souhaiterait briller sur la scène européenne.





Pablo Longoria aurait d'ores et déjà entamé les négociations avec le joueur et son clan. Pour rappel, Wilfried Zaha voit son contrat à Crystal Palace expirer en juin prochain, au terme de la saison actuelle. S'il devrait se montrer exigeant pour une prime à la signature, l'attaquant ivoirien sera libre lors de la prochaine fenêtre de transfert.