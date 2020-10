OM - Manchester City (0-3) : Dominés, les Marseillais ont payé cher leurs erreurs individuelles

Face aux Citizens, l’OM a d’abord cherché à bien défendre mais a payé cash une erreur de relance de Rongier durant le premier quart d'heure.

Ça commence à faire beaucoup… Ce mardi soir, dans un Vélodrome sans âme à cause du couvre-feu, l’ s’est logiquement incliné face à (0-3). Si la défaite n’est pas une surprise à la vue de la différence de niveau des deux effectifs, elle met les Marseillais dos au mur avec un second revers dans cette campagne et une 11eme de suite en Ligue des Champions. L'OM n'est plus qu'à une défaite du triste record d' et le match à Porto ressemble déjà un tournant dans la saison marseillaise.

Une semaine après le revers amer concédé face à l’ , les hommes d’André Villas-Boas n’ont pas appris de leurs erreurs. En Grèce, les Olympiens sont rentrés bredouilles à cause d’une erreur d’inattention d’Amavi dans les derniers instants du match. Ce mardi, c’est Rongier qui a endossé ce costume qui coûte cher à l’heure de faire les comptes.

Encore une erreur individuelle

Face à la domination mancunienne, l’ancien Nantais s’est complètement troué dans sa relance et a parfaitement lancé De Bruyne sur le but de Mandanda. Le Belge, de nouveau titulaire et auteur de deux passes décisives, ne s’est pas fait prier pour servir sur un plateau Ferran Torres (18eme).

En conférence de presse, Villas-Boas avait dit qu’il n’allait pas s’inspirer des victoires de l’OL face aux Citizens. C’est pourtant bien en 3-5-2 que le Portugais avait concocté au coup d’envoi avec Payet et Benedetto sur le banc. Avec Radonjic titulaire, le choix de la vitesse a clairement été fait. Mais pour utiliser les atouts du Serbe, encore faut-il réussir à ressortir le ballon. Les Marseillais ont eu toutes les peines du monde à y parvenir (3 ballons dans la surface adverse en première mi-temps) et sont restés acculés sur leur but.

0 - Marseille en 1e période contre Manchester City :



1 but encaissé



1 tir - plus faible total pour l’OM en 1e période d’un match de LdC depuis qu’Opta analyse la compétition (2003/04)



0 corner



3 ballons dans la surface adverse



32% de possession



Dominé.#OMMCI pic.twitter.com/tmZFKWkxtK — OptaJean (@OptaJean) October 27, 2020

L’OM a essayé en deuxième

Malgré l’erreur de Rongier, le bloc de l’OM a bien coulissé tout au long du match et a empêché Manchester City d’avoir de grosses occasions. La possession anglaise a surtout été stérile comme c’est souvent le cas face aux clubs français. Oui, Zinchenko a bien trouvé le poteau (35eme) mais finalement Mandanda n’a pas eu plus de travail qu’Ederson. Le portier brésilien n’a rien eu à faire pendant 45 minutes mais a été content de voir la frappe de Thauvin venir s’écraser sur son montant (55eme).

Marseille a eu des coups à jouer, notamment en deuxième période avec un Cuisance beaucoup plus haut. Mais des approximations techniques ou des renversements trop longs ont empêché l’OM de faire douter les Citizens. La tempête passée, Manchester City a montré la différence d'expérience entre les deux formations et a mis un coup de massue à son adversaire avec un nouveau but de Gündogan à un quart d'heure de la fin puis de Sterling (83eme).