OM : Malinovskyi, lucide sur son niveau, promet du mieux

Auteur de débuts très discrets avec l’OM, Ruslan Malinovskyi a promis du mieux aux supporters marseillais pour la saison prochaine.

Prêté avec option d’achat obligatoire par l’Atalanta Bergame à l’Olympique de Marseille cet hiver, Ruslan Malinovskyi a raté ses débuts, malgré des premiers matchs en encourageants à l’image de son but face au PSG (2-1) en Coupe de France. Et il en a conscience.

Une adaptation difficile à la L1

"Ce n’est pas facile de découvrir des nouveaux coéquipiers après 3 ans et demi dans un autre club. Le football joué n’est pas le même ici, c’est normal mais je travaille au maximum chaque jour à l’entraînement", a réagi l’Ukrainien en zone mixte après une prestation encourageante contre Angers (3-1).

"Je suis sûr que la saison prochaine je vais me sentir plus en confiance après avoir fait la préparation et les matchs amicaux avec l’équipe, a promis l’ancien de l’Atalanta. Le foot est ainsi : on sait que l’OM est un grand club avec beaucoup de pression."

Le vrai Malinovskyi la saison prochaine ?

"On doit finir le championnat et se qualifier en Ligue des Champions puis travailler pour faire mieux la saison prochaine", a conclu Malinovksyi. Patience, donc : l’homme à la frappe de mule promet de montrer un autre visage la saison prochaine.