OM, Luis Henrique : "J'ai choisi de venir ici pour la grandeur du club"

L'attaquant brésilien a été présenté ce mardi devant la presse. Pablo Longoria le voit comme le futur de l'OM.

Acheté pour 12 millions d'euros à Botafogo, Luis Henrique intrigue. Présenté comme la doublure de Dario Benedetto, le jeune attaquant brésilien a jusqu'à présent évolué uniquement comme ailier dans sa carrière, bien qu'il ait des qualités pour jouer dans l'axe. Luis Henrique n'avait pas encore parlé depuis sa signature à l' , c'est désormais chose faites. Le Brésilien a été présenté devant la presse en compagnie de Pablo Longoria.

Le directeur du football de l'OM, tout sourire, a présenté la "pépite" brésilienne de l'OM : "C'est un jeune joueur offensif de grand talent. Il a du talent, de la puissance et de la vitesse. C’est un joueur du futur. Il a joué dix-neuf matchs avec l’équipe première de Botafogo, pour deux buts et cinq passes décisives. Je suis un grand suiveur de Luis Henrique. Il a fait de grandes prestations au , qui ont attiré l’œil des recruteurs. Il a choisi malgré la concurrence. J’aime beaucoup sa personnalité."

"C'est un rêve qui se réalise"

André Villas-Boas est satisfait des premiers jours de Luis Henrique et a validé la description de Pablo Longoria : "Luis Henrique a fait une bonne séance d'entraînement, il a marqué son premier but à l'entraînement, on espère qu'il va le faire rapidement en match officiel. C'est un joueur offensif qui peut jouer dans différentes positions, il est explosif, fort. Il s’est bien adapté. Il a un très bon état d’esprit. On est ravi de l’accueillir."

Luis Henrique n'a pas caché sa fierté de rejoindre l'OM et n'a pas hésité à saisir cette opportunité : "J'ai joué surtout sur les côtés, juste quelques matchs en pointe. Mais avec de l’entraînement, je me sens capable de joueur numéro 9. J'ai eu des propositions d'autres clubs mais j'ai préféré l'OM pour la grandeur du club et la possibilité de travailler avec un entraîneur portugais. Ça me permet de mieux m'adapter pour ma première expérience en Europe".

"L'OM est un club très grand, au Brésil, c'est un club admiré pour sa grandeur. Il est très respecté. C'est un rêve que beaucoup de joueurs ont de venir en Europe, jouer dans des grands championnats. C'est un rêve qui se réalise. J'espère m'adapter le plus vite possible. La pression en raison de mon prix ? C'est normal, c'est une situation normale, il y a toujours beaucoup de pression dans les grands clubs, mais en tant que joueur on fait toujours ce qu'on aime. Être dans le groupe contre ? Je m'adapte bien, les entraînements sont plus intenses qu'au Brésil. Cela va être une bonne semaine de travail. J'espère être prêt pour le prochain match", a conclu le numéro 11 de l'OM.