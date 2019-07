OM - Lucas Ocampos : "Mon sang sera toujours bleu et blanc"

Transféré vers le FC Séville, Lucas Ocampos, joueur de l'Olympique de Marseille entre 2015 et 2019, a tenu à adresser un message aux supporters.

"L’ tient à remercier Lucas Ocampos pour son passage au sein du club (2015-2019). Sa grinta, sa simplicité, son style de jeu et son amour du maillot ont séduit, au fil des années, les supporters marseillais. Sur le terrain, l’Argentin, auteur de trente-deux buts avec l'OM, a tout donné et n’a pas compté ses efforts. L’OM lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière", a écrit le club phocéen, mercredi.

Arrivé à Marseille en 2015, Lucas Ocampos a en effet quitté le club olympien, à un an de la fin de son contrat, les dirigeants marseillais ont en effet décidé d’accepter la proposition du pour le guerrier très apprécié des supporters du Vélodrome. Un départ qui a de quoi surprendre, tant le joueur semblait attaché au club et tant sa côte de popularité sur le Vieux-Port n'était plus à démontrer. Ce jeudi, au lendemain de l'annonce officielle de son départ, le principal intéressé s'est justement chargé de publier un message d'adieu à ces derniers.

"Je pars avec les meilleurs souvenirs de vous"

"Je voudrais remercier tout le monde pour ces 5 ans passés ensemble, on a passé des bons moments, d’autres moins bons, mais on s’en est toujours sorti ensemble de toutes situations. Je veux remercier toutes les personnes qui travaillent dans le club, aux entraineurs qui ont étaient dans le club ces années, à tous les coéquipiers que j’ai eu pendant 5 ans et surtout aux supporters qui on toujours été présents dans tous les moments. Je pars avec les meilleurs souvenirs de vous, ma famille et moi nous aurons toujours cette ville et ces personnes dans notre coeur, et mon sang sera toujours bleu et blanc".

Pour rappel, l'Argentin avait publiquement annoncé son souhait de poursuivre l'aventure cheen avril dernier. "L’OM pour moi, c’est un très grand club. Signer un nouveau contrat ici, je suis pour, après il y a des négociations, c’est normal c’est le foot. Ce n’est pas un problème d’argent, j’aime le club, je veux continuer ma carrière ici et je suis très content", avait ainsi confié Lucas Ocampos, qui n'a donc pas été entendu...