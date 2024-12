OM - Lille, De Zerbi annonce un grand retour

L’entraineur de l’OM, Roberto De Zerbi, a annoncé vendredi, un grand retour dans son effectif en marge du choc contre Lille.

L’Olympique de Marseille affronte le LOSC, samedi, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour les deux équipes qui sont au coude-à-coude dans la course à la Ligue des Champions. Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi pourrait compter sur le retour d’un cadre pour venir à bout des Dogues.

Roberto De Zerbi se réjouit du retour d’Amine Harit

2e de Ligue 1, l’OM (29 pts) souhaite poursuivre sur sa dynamique ce samedi. Le club phocéen est sur une série de trois victoires consécutives et doit enchainer pour réduire son écart vis-à-vis du Paris Saint-Germain (1er, 34 pts). Pour cela, les hommes de Roberto De Zerbi devront obtenir leur 5e victoire contre une équipe du top 7 du championnat français. Une tâche qui ne s’annonce pas aisée face à une équipe de Lille (4e, 26 pts) dans une forme olympique ces dernières semaines. Pour autant, le technicien italien pourra compter sur la majorité de son effectif avec, en bonus, le retour de l’un de ses cadres, en l’occurrence, Amine Harit.

L'article continue ci-dessous

Titulaire en début de saison, Amine Harit était disparu des radars ces dernières semaines. L’international marocain était, en effet, blessé à un mollet et a dû rester à l’écart des terrains. Revenu à l’entrainement la semaine dernière, le milieu de terrain de l’OM est enfin prêt à reprendre service et pourrait rejouer contre Lille, samedi. « Harit a été sur le banc pendant un certain temps, il a fait une bonne semaine et sera disponible demain. On peut faire beaucoup de choses, c'est mieux qu'il soit disponible parce qu'en début de saison, il a été décisif pendant plusieurs matchs », a confié Roberto De Zerbi en conférence de presse, ce vendredi.