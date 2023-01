OM : Les révélations de Gerson sur son départ

Après son départ de l'OM pour retourner à Flamengo, Gerson s'est exprimé sur les raisons qui l'ont poussé à quitter le club phocéen.

Arrivé à l’été 2021, reparti un an et demi plus tard, Gerson laissera à de nombreux supporters marseillais un amer goût de regret et d’inachevé. Peu régulier à ses débuts, le milieu brésilien s’était petit à petit imposé comme un homme clé du onze alors dirigé par Jorge Sampaoli, contribuant grandement à la qualification de l’OM en Ligue des Champions. Mais cette saison, ses relations avec Igor Tudor ont rapidement pris une tournure négative et cela s’en est ressenti sur le temps de jeu de l’international Auriverde, qui n’aura pris part qu’à 541 minutes cette saison.

Gerson ne s’entendait pas avec Igor Tudor

Reparti à Flamengo un an et demi après l’avoir quitté, le joueur de 25 ans s’est exprimé sur les raisons qui l’ont poussé à quitter le club phocéen. Et sans grande surprise, sa relation avec le technicien croate y est pour beaucoup. « Ils ont parlé de frustration mais je ne pense pas avoir été frustré. Nous avons fait de grandes choses avec Marseille. J’ai fait la meilleure saison de ma carrière en termes de statistiques (11 buts et 10 assists en 48 matches) et nous nous sommes qualifiés en Ligue des Champions. J’ai bien travaillé mais malheureusement je ne me suis pas bien entendu avec le nouvel entraîneur, je n’avais pas une bonne relation avec lui », a-t-il confié dans des propos relayés par RMC Sport.

Baladé à plusieurs postes par ses entraîneurs à Marseille (milieu offensif, attaquant, ailier gauche, défenseur gauche...), Gerson a ironisé et prend cela comme un gain d’expérience et de maturité pour la suite de sa carrière. « Le seul poste où je n’ai pas joué en France, c’est latéral droit ou gardien. Sinon, j’ai tout fait. J’ai même joué arrière gauche, ce que je ne pensais jamais faire. Le Gerson qui revient est plus mature », a-t-il ajouté. Très heureux de son retour, Gerson ne semble pas prêt de retenter sa chance en Europe.