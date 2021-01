OM - Les premiers mots de Pol Lirola

Prêté par la Fiorentina, le nouveau défenseur de l'OM a été présenté aux médias, mardi. L'Espagnol arrive à Marseille avec beaucoup d'ambition.

C'est officiel depuis mardi : l' enregistre le prêt de Pol Lirola. Le latéral espagnol, agé de 23 ans, arrive en provenance de la , club avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2024. Ce prêt dans le club phocéen est assorti d'une option d'achat. À Marseille, Pol Lirola portera le numéro 29.

Si l'Espagnol devrait venir apporter une concurrence plus poussée en défense, il sort néanmoins d'une période compliquée et il espère relancer sa carrière avec l'OM. Formé à l' Barcelone, Lirola n'y a jamais joué en pro puisqu'il avait été recruté par la en 2016. Il ne s'était pas imposé chez les Bianconeri (aucun match en ) et avait ensuite été prêté à pendant deux saisons consécutives (2016-2017 puis 2017-2018) avant d'y être définitivement transféré à l'été 2018. Lors de l'intersaison 2019, Sassuolo avait prêté Lirola à la Fiorentina. Transféré définitivement à Florence, il n'est toutefois jamais parvenu à devenir un titulaire en puissance.

"On m'a fait comprendre qu'on voulait vraiment que je signe ici"

Souhaitant se relancer, celui qui n'est âgé que de 23 ans se fait une joie de rejoindre un club comme l'Olympique de Marseille. Depuis les premiers contacts, il n'a jamais caché son enthousiasme. "Je rejoins un club historique, avec beaucoup d'ambitions aussi. J'ai hâte de commencer les entraînements avec mes coéquipiers. J'ai été convaincu par l'histoire de l'OM et par la manière unique dont les Marseillais vivent le football. Puis il y a eu surtout l'envie du club : depuis mes premiers contacts, on m'a fait comprendre qu'on voulait vraiment que je signe ici", a-t-il confié, mardi, sur le site officiel du club phocéen. Désormais, place à son adaptation à sa nouvelle équipe !

Pol Lirola ne devrait pas participer au Trophée des champions qui opposera, ce mercredi, l'OM au PSG. Lors de la conférence de presse d'avant-match, Villas-Boas a indiqué qu'il était encore trop tôt pour qu'il soit titulaire. "Il faut d'abord que j'apprenne à le connaître", a ainsi prévenu l'ancien coach de , pragmatique.