OM, Les premiers mots de Jorge Sampaoli

Débarqué à l’OM durant le week-end dernier, Sampaoli a pour la première fois pris la parole. L’Argentin n’a pas peur du challenge qui l’attend.

Quand un entraîneur sanguin rencontre un club où la passion est décuplée dans le bon comme dans le mauvais, il faut forcément s’attendre à des étincelles. Savoir si l’association entre Jorge Sampaoli et l’Olympique de Marseille va fonctionner est encore prématurée mais elle suscite les curiosité de tous.

Après des semaines de négociations avec le coach et son club de l’Atlético Mineiro, l’OM a enfin pu annoncer officiellement le nom du successeur d’André Villas-Boas en même temps que Pablo Longoria prenait les rênes du club à la place de Jacques-Henri Eyraud. Une décision qui devait conditionner l’arrivée de Sampaoli sur la Canebière d’après les rumeurs.

Devant observer une période d’isolement comme toute personne arrivant sur le territoire français, Jorge Sampaoli ne fera pas ses débuts sur le banc marseillais, ce mercredi à Lille (21h). Il faudra certainement attendre la rencontre en retard contre Rennes dans une semaine pour voir le crâne chauve de l’Argentin briller sur une pelouse française. En attendant, l’ancien coach du FC Séville et de la sélection argentine et chilienne a donné sa première interview sur le site de l’OM.

"Je suis heureux d'être ici, j'arrive avec beaucoup d'espoirs et d'attente. Dans un club que je suis depuis longtemps. J'ai vraiment hâte de pouvoir commencer."

Malgré la pression constante sur les bords de la Méditerranée ainsi que le flou qui entoure le club depuis des semaines voire des mois, Sampaoli sait ce qui l’attend à Marseille et n’en a pas peur. Considéré comme un des disciples de Marcelo Bielsa et au même tempérament volcanique, l’Argentin n’appréhende pas la pression populaire à laquelle est soumis le club. Bien au contraire, son expérience sud-américaine lui a forgé une vrai carapace vis-à-vis de ce genre de contexte. Ça le transcende plus qu’autre chose.

"Ce sont des supporters très exigeants qui veulent que l'équipe ait un style propre à la ville. D'où je viens je suis habitué à ce type d'attente et j'espère que nous serons à la hauteur du peuple olympien qui est la chose la plus importante. J'ai énormément de respect pour cette ferveur populaire et je vais faire tout ce que je peux dans cette période si difficile de pandémie pour que les supporters aient de la joie."