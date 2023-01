OM : les mots forts de Gigot sur le club !

Présent en conférence de presse ce jeudi, Samuel Gigot a exprimé toute sa fierté de représenter l'Olympique de Marseille.

Arrivé l'été dernier après une longue expérience en Russie, Samuel Gigot a pris ses marques à Marseille. Le défenseur français s'est imposé comme un élément fiable dans le dispositif d'Igor Tudor. Gigot enchaîne les titularisations en ce début d'année. Une fierté pour le défenseur central, qui a toujours rêver de représenter le club phocéen.

"Jouer à l'OM, le rêve ultime"

Interrogé sur son rapport au club, Samuel Gigot a tenu un discours poignant. "Quand tu es jeune, le rêve ultime, c'est de porter ce maillot, pas celui du Real Madrid ou de Manchester United. C'est exceptionnel de pouvoir le réaliser, de pouvoir rendre fier sa famille, ses amis. Je profite à fond de cette chance de pouvoir jouer dans le meilleur club du monde pour moi", a expliqué le défenseur central.

Gigot a par ailleurs ajouté qu'il avait l'habitude de se rendre dans l'enceinte du Vélodrome durant sa jeunesse. Un écrin dont il connaît le moindre recoin... "Je suis allé un peu dans toutes les parties du stade quand j'étais jeune, oui, j'y allais avec mon père. Quand on est jeune, on aime aussi aller dans les virages pour profiter à fond de quelques matches. »

Alors que l'OM, troisième, affronte Monaco samedi, Samuel Gigot évite de tirer des plans sur la comète. "Il faut rester humble, on a gagné, tant mieux, le lendemain on se remet à bosser. On fonctionne comme ça, et on sait que dans le foot, ça peut aller très vite. On est dans une bonne période, c'est vrai, on a enchaîné les bons résultats, mais on va encore affronter une belle équipe, déjà jouée juste avant la trêve, à nous d'être à fond, à 100 %...", a-t-il conclu.