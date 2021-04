OM, les folles exigences de Milik

Arrivé durant l’hiver à Marseille, Milik ne fera pas de vieux os sur la Canebière. Mais le Polonais se montre gourmand pour ses prétendants.

A peine arrivé qu’il est déjà reparti. Le raccourci est un peu facile mais voir Arkadiusz Milik s’inscrire sur la durée avec l’Olympique de Marseille ne semble pas être d’actualité. Il y a quelques jours, L’Equipe annonçait que l’OM avait donné son feu vert pour inclure une clause dans le contrat du joueur permettant une revente immédiate lors du prochain mercato contre un chèque de 12 millions d’euros.

Arrivé à Marseille pour se relancer après des derniers mois compliqués au Napoli, l’attaquant polonais conserve une jolie cote en Europe. Si un retour en Serie A est souvent avancé avec notamment la Juventus Turin comme destination, Milik avait préféré calmer le jeu dans le quotidien sportif, moins de trois mois après son arrivée dans le sud de le France.

"Je suis à l'OM aujourd'hui et je ne pense qu'à l'OM. Bien sûr, j'ai des rêves, et je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde. C'est mon objectif. Donc, je me dis : demain, après-demain, que dois-je faire pour être dans ces clubs-là dans deux ans ? Peut-être dans deux mois ? Le chemin, c'est de donner 100 % chaque jour, être prêt à chaque match, et progresser. Dans le foot, deux mois, c'est beaucoup, et deux ans, c'est énorme. Il y a dix ans, je commençais, j'avais 17 ans, aujourd'hui, j'en ai déjà 27, je suis un autre joueur, une autre personne, mais je veux encore grandir, grandir, grandir."

L'article continue ci-dessous

Avec trois buts en huit matches, le Polonais s’est bien acclimaté à la Ligue 1 mais a également attiré l’oeil. Seulement, il se pourrait bien que l’attaquant soit très gourmand financièrement. Estadio Deportivo, quotidien andalou qui suit le FC Séville et le Real Betis, assure que les dirigeants du FC Séville ont été refroidis par les exigences salariales du clan Milik.

Intéressé par le profil du joueur, les Sévillans ont finalement rebroussé chemin. En cause ? Le contrat longue durée demandé par Milik mais surtout le salaire annuel net de quatre millions d’euros.

Ayant fait un sacrifice financier pour rejoindre l’OM, l’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam ne compte plus laisser de l’argent en route. Une aubaine pour ses prétendants de longue date que sont la Juve ou encore l’Atlético Madrid ?