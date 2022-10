OM - Lens : Marseille piégé en fin de match par les Sang et Or

L'OM et Lens ont mené un beau combat, qui a mis bien du temps à se décanter.

La rencontre était attendue. Les deux clubs sont souvent présentés comme ayant les meilleurs publics de Ligue 1, deux directions compétentes et à la recherche d'un jeu attrayant, des liens avérés, encore plus depuis que Lens a envoyé Marseille en Ligue des Champions en marquant face à Monaco à la 38ème journée. Leur duel fut rude mais agréable.

Un combat OM - Lens de haut vol

Longtemps, la rencontre s'est refusée à se choisir son camp. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup, menant une première période de haute volée. Côté Marseille, Sanchez, Tavares, Clauss et Harit sont à la charge. Côté Lensois, Sotoca, Fofana et Openda vont vers l'avant.

Sead Kolasinac, titulaire en l'absence de Bailly et Gigot, fait son retour par des interventions musclées, peut-être trop, ce qui lui vaudra d'ailleurs de récolter un carton jaune d'entrée et de frôler le rouge. À la 20ème minute de jeu, Igor Tudor s'inquiètera, voyant également le Bosnien boîter, et décidera de changer son joueur, lui préférant Pape Gueye.

Les mouvements sont nombreux, les actions aussi. Veretout est intéressant, Fofana encore plus, et si Marseille est très proche de marquer à plusieurs reprises, c'est un grand Brice Samba qui répond à chacun des offensives olympiennes... ou son poteau extérieur. 0-0 à la pause et un rythme soutenu qui rend le match agréable.

Sur le fil

En seconde période, c'est le RCL qui revient avec de meilleures intentions. Les Sang et Or sont proches d'ouvrir la marque mais Machado rate de très peu le ballon sur un énième centre de Fofana.

Ce même Fofana se jouera de Valentin Rongier pour trouver le petit filet extérieur d'une frappe soudaine et très puissante. L'action de trop pour l'OM qui se réveille alors avec une action d'Amine Harit qui aurait pu valoir un penalty à la 61ème.

À la 63ème, c'est le très offensif défenseur Chancel Mbemba qui se retrouve seul dans l'axe et allume Brice Samba qui, d'un geste digne d'un gardien de handball, repousse l'assaut. Marseille essaye, encore et toujours, mais ne parvient pas à marquer.

Ces difficultés à marquer, Lens les sanctionnera finalement à la 78ème sur une frappe de Da Costa que dévie Leonardo Balerdi, pourtant très bon ce soir (0-1). Les entrées de Payet, Dieng et Under n'y feront plus rien : Marseille s'incline à domicile en dépit d'une prestation correcte, et est relégué à 4 points de son adversaire du soir, 2ème en attendant le match du FC Lorient.