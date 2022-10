OM - Lens : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Marseille - Lens : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Une semaine après le Classique face au PSG et à trois jours d'un déplacement primordial à Francfort pour la suite de la saison européenne, l'Olympique de Marseille voit se présenter un défi de taille : le RC Lens. Après sa défaite face au PSG, l'OM est descendu à la quatrième place du classement et reçoit donc le troisième, les Sang et Or, ce samedi soir au Stade Vélodrome.

Un choc entre le 3ème et le 4ème

L'Olympique de Marseille a donc une occasion en or de remonter sur le podium et doit surtout faire le plein de points à domicile pour ne pas se laisser distancer par le Paris Saint-Germain et tenter d'asseoir la deuxième place visée par le club olympien pour disputer à nouveau la Ligue des champions la saison prochaine. Au Parc des Princes, l'OM n'a pas été ridicule loin de là, mais les Phocéens ont signé une deuxième défaite consécutive en Ligue 1.

Nul doute que Marseille voudra reprendre sa marche en avant et se faire pardonner de l'accroc face à l'AC Ajaccio. Ce ne sera pas une partie de plaisir pour Marseille car en face c'est un RC Lens très intéressant et assez séduisant depuis le début de saison, qui se rendra au Vélodrome pour gâcher la fête et envoyer un message.

Lens a un sacré tableau de chasse cette saison

Hormis la défaite face à Lille qui laisse des remords, le RC Lens réalise un début de saison solide et se retrouve logiquement sur le podium de la Ligue 1. La bande à Franck Haise s'est déjà offert le scalp de l'AS Monaco, du Stade Rennais et de l'Olympique Lyonnais cette saison et rêve certainement d'ajouter l'Olympique de Marseille à ce très beau tableau de chasse.

Horaire et lieu du match Olympique de Marseille - RC Lens

Ville : Marseille

Marseille Stade : Stade Vélodrome

Stade Vélodrome Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir OM - Lens ?

Olympique Marseille - RC Lens

12ème journée de Ligue 1

Samedi 22 octobre

21h sur Canal + Sport 360, Canal + Foot

Stream : Canal + Sport 360, Canal + Foot My Canal

Prise d'antenne : 20h30 sur Canal + Sport 360 et Canal + Foot

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de l'OM et du RC Lens

OM : VVDVD



Lens : VNVDV

Les blessés et absents :

Igor Tudor sait d'ores et déjà qu'il ne pourra pas compter sur Gigot, expulsé pour un tacle sur Neymar lors du Classique le week-end dernier. Le jeune Pedro Ruiz est également indisponible, tandis qu'Eric Bailly et Kolasinac sont incertains.

Du côté de Lens, Franck Haise devra faire sans son gardien remplaçant, Farinez, mais aussi sans Gradit et Cabot, le premier étant touché à la clavicule alors que le second souffre d'une blessure au genou.

Les équipes probables

XI de départ de l'OM : Lopez - Mbemba, Bailly, Balerdi - Clauss, Veretout, Rongier, Nuno Tavares - Guendouzi, Sanchez, Harit.

XI de départ du RC Lens : Samba - Haidara, Danso, Medina - Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado - Sotoca, Claude-Maurice - Openda.