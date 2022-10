OM - Lens : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

L'OM accueille Lens ce samedi dans son chaudron du Vélodrome. Opération podium pour deux des équipes les plus séduisantes de Ligue 1.

Après deux défaites consécutives, Marseille doit se remettre la tête à l'endroit devant son public et dans un stade Vélodrome qui s'annonce une nouvelle fois bouillant. Battus la semaine passée dans le Classique à Paris, les Phocéens ont chuté du podium du championnat et doivent relever la tête avant de se déplacer à Francfort mercredi, où ils joueront une grande partie de leur avenir européen.

Et voilà qui tombe plutôt bien puisque l'adversaire du soir se nomme Lens, qui leur a chipé la troisième place. L'occasion donc de repasser devant des Sang et Or de plus en plus ambitieux, dans le sillage d'un début de saison très réussi. Moins flamboyante ces dernières semaines, la bande de Franck Haise se verrait malgré tout bien refaire le coup de l'an passé, lorsqu'elle était venue s'imposer 2-3 sur le Vieux Port, chamboulant les certitudes offensives de Jorge Sampaoli.

Horaire et lieu du match

Marseille vs Lens

12e journée de Ligue 1

Samedi 22 octobre, à 21h au Vélodrome

Les équipes probables :

La compo probable de l'OM : Lopez - Mbemba, Balerdi, Touré - Clauss, Guendouzi, Veretout, Tavares - Gerson, Harit - Sanchez.

La compo probable de Lens : Samba - Haïdara, Danso, Medina - Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado - Sotoca, Pereira Da Costa - Openda.

Les 5 stats à connaitre :

● Marseille a perdu ses 2 derniers matches de Ligue 1 (v Ajaccio puis Paris), mais n’a plus connu 3 revers

de rang en L1 depuis janvier 2021 (v Nîmes, Lens et Monaco).

● Lens a gagné par 3 buts d’écart ses 2 matches contre une équipe classée dans le Top 5 avant une journée

de Ligue 1 cette saison, 4-1 à Monaco le 20 août et 5-2 v Lorient le 31 août.

● Seul Paris (7) a gardé sa cage inviolée plus souvent que Lens (5) et Marseille (4) en Ligue 1 cette saison.

● Pau Lopez affiche 85.7% de tirs arrêtés avec Marseille en Ligue 1 2022/23, seul Gianluigi Donnarumma

fait mieux parmi les gardiens à minimum 2 matches disputés cette saison (88.4%). C'est presque 22

points de plus qu'en 2021/22 (64%), soit le plus gros écart positif pour un portier présent lors des 2

derniers exercices dans l'élite.

● Loïs Openda (Lens) reste sur 5 matches de Ligue 1 de suite sans marquer, après avoir marqué lors de 4

des 6 premiers (4 buts).

Sur quelle chaine TV voir le match ?

La rencontre entre le PSG et l’OM sera diffusée sur Canal+ Foot, ce dimanche à partir de 21h.

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, sur MyCanal.