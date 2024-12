OM, le nouveau record impressionnant de Mason Greenwood

Mason Greenwood a établi un nouveau record avec l’OM.

L’Olympique de Marseille était opposé à l’AS Saint-Etienne dimanche en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Le club phocéen a pu compter sur un nouveau but de Mason Greenwood pour venir à bout des Stéphanois (0-2). L’international anglais, quant à lui, en profité pour établir un nouveau record avec le club olympien.

Mason Greenwood égale Neymar et Ibrahimović

Mason Greenwood continue de s’éclater depuis son arrivée dans la phocéenne. Dimanche soir, l’ancien mancunien a permis à l’Olympique de Marseille de s’imposer contre l’ASSE en marquant le but du break pour valider la victoire des siens. Mason Greenwood marquait ainsi son 10e but de la saison en 14 apparitions. Il est le premier joueur de l’OM à avoir un tel ratio au 21e siècle. Plus impressionnant, Mason Greenwood est le troisième joueur le plus rapide à atteindre ce total en Ligue 1 depuis l’an 2000. L’ancien attaquant de Manchester United est devancé par Zlatan Ibrahimović (10 buts en 9 matchs) et Neymar (10 buts en 13 matchs) qui ont tous les deux réalisé cette performance avec le PSG.

Avec ses 10 buts, Mason Greenwood est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 à égalité avec Bradley Barcola (PSG) et derrière Jonathan David (Lille) et ses 11 buts. Avec l’Anglais dans sa meilleure forme, l’OM peut être enthousiaste pour les prochaines journées, à commencer le choc contre le LOSC de Jonathan David le 14 décembre.