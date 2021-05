OM - Le message de Thauvin à Mandanda avant son dernier match

Florian Thauvin va faire ses adieux à l'OM ce dimanche. Le champion du monde a adressé un message plein de respect et d'émotion à Steve Mandanda.

L'heure de la fin a sonné. Suspendu la semaine prochaine pour accumulation de cartons jaunes, Florian Thauvin s'apprête à disputer ce dimanche son tout dernier match sous le maillot de l'Olympique de Marseille au Vélodrome contre Angers.

Débarqué dans la cité phocéenne à l'été 2013, le champion du monde a connu nombre de péripéties au cours d'un séjour entrecoupé d'une saison à Newcastle pour découvrir la Premier League. Mais parmi les rencontres qui l'ont le plus marqué figure sans aucun doute un certain Steve Mandanda, longtemps capitaine et gardien emblématique du club.

Interrogé par Téléfoot dans le cadre d'un film dédié à la carrière du portier formé au Havre, Flotov a tenu à mettre en avant l'importance du gardien international tricolore dans le vestiaire et le club en général. "Notre club est fantastique mais il est en dents de scie. Quand c’était très très chaud, j’ai toujours fait partie des joueurs à aller discuter avec les supporters.

"Tu sais que je serai toujours là pour toi, à vie, on est ensemble" 💙



Avant de quitter l'OM, @FlorianThauvin a laissé un beau message à @SteveMandanda



↪️Le film exceptionnel de @BarniaudSeb sur la carrière du gardien de l'@OM_Officiel, disponible ici : https://t.co/udYfT1xWyc pic.twitter.com/7JMRsA3u37 — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 16, 2021

"Mais j’ai toujours été content qu’il y ait Steve à côté de moi, parce que ça m’a un peu rassuré !", lance en effet Thauvin en référence aux différents moments chauds de ces dernières saisons lors des passages compliqués sur le terrain.

L'article continue ci-dessous

Celui qui s'est engagé avec les Mexicains des Tigres de Monterrey a également envoyé un message empreint d'émotion à l'attention de Mandanda, assurant qu'il a beaucoup compté dans sa carrière. "Je te remercie pour la personne que tu es, pour ce que tu m’as apporté dans ma vie sportive et extra-sportive", lâche-t-il.

"On a passé tous les deux des moments fantastiques. Sûrement la Coupe du monde est l’un des plus beaux moments de notre vie. Des moments difficiles aussi, mais on s’est serrés les coudes, pour continuer à avancer. Tu sais que je serai toujours là pour toi. On est ensemble à vie frérot. I love you."

Après l'Angleterre, Thauvin va donc découvrir le Mexique, où il évoluera aux côtés d'André-Pierre Gignac, devenu une icône depuis qu'il a traversé l'Atlantique il y a six ans. Une nouvelle aventure qu'il espère tout aussi couronnée de succès. Mais avant cela, il lui reste à participer à une qualification européenne importante pour l'avenir de Marseille avant de quitter la Canebière.