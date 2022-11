OM : Le gros objectif fixé par Longoria à ses joueurs

En conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria a lancé un nouvel objectif aux joueurs de l'OM pour cette saison 2022-2023.

Après une période de trouble, l’Olympique de Marseille s’est bien relancé. Grâce à ses deux victoires face à Lyon (1-0) puis Monaco (3-2), les joueurs d’Igor Tudor partent à la Coupe du Monde (Guendouzi, Veretout, Gueye, Dieng, Ngapandouetnbu) ou en vacances l’esprit plus tranquille qu’après leur élimination en Ligue des Champions et leur série de trois défaites en championnat.

Longoria veut remporter la Coupe de France

4ème de Ligue 1 à un point du podium, le club phocéen vise une nouvelle qualification en Ligue des Champions et devra livrer bataille face à Lens, Rennes, Monaco, Lille ou encore la surprenante équipe de Lorient. Mais Pablo Longoria ne veut pas se contenter de la lutte pour le podium pour la deuxième partie de saison. Qui dit mois de janvier dit Coupe de France, avec les 32èmes de finale qui auront lieu les samedi 7 et dimanche 8 janvier.

Longoria : "On doit gagner la coupe de France. C'est très difficile, mais on est ambitieux, surtout maintenant qu'on est éliminé des coupes d'Europe. Gagner des titres, ça aide avoir une mentalité de vainqueur chez les joueurs" #LiveConf — Le Phocéen (@lephoceen) November 15, 2022

En conférence de presse ce mardi, le président de l’OM a fixé la Coupe comme nouvel objectif cette saison. « On doit gagner la Coupe de France. C’est très difficile, mais on est ambitieux, surtout maintenant qu’on est éliminé des Coupes d’Europe. Gagner des titres aide à avoir une mentalité de vainqueur chez les joueurs », a-t-il expliqué.

34 ans sans Coupe de France pour l’OM

Un trophée cette saison serait également le bienvenu pour les supporters olympiens, qui n’ont plus célébré un titre depuis la saison... 2011-2012 et une victoire en Coupe de la Ligue. Très attaché à cette Coupe, l’OM ne l’a cependant pas remporté depuis 1989 et le fameux triplé de Jean-Pierre Papin contre Monaco. Les Ciel et Blanc ont depuis échoué à trois reprises en finale (2006, 2007 et 2016).

Le tirage au sort des 32èmes de finale aura lieu le 21 novembre une fois le 8ème tour terminé.