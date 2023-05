OM : Le flou règne autour de l'avenir d'Igor Tudor

Alors que la fin de saison approche, l'Olympique de Marseille ne sait toujours pas si Igor Tudor sera toujours là la saison prochaine.

Sauf incroyable retournement de situation, l'Olympique de Marseille devrait finir 3è de la saison 2022-2023 de Ligue 1. Un résultat correct mais qui obligera les Olympiens à passer par deux tours préliminaires pour tenter de se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Cela impactera fortement le mercato ainsi que la préparation des joueurs marseillais.

Tudor n'est pas sûr de rester à l'OM

D'autant que pour l'heure, ils ne savent pas par qui ils seront entraînés la saison prochaine. Le contrat d'Igor Tudor court jusqu'en juin 2024 mais rien ne garantit qu'il sera toujours sur le banc de l'OM à la reprise. Le technicien croate aspire à retourner en Italie et plus précisément à la Juventus de Turin, où il s'est fait remarquer lors de son passage en tant que joueur (1998-2007). Son avenir sur la Canebière est donc très incertain, une habitude à Marseille où aucun entraîneur n'est resté plus de trois ans depuis Didier Deschamps entre 2009 et 2012.

Ce mardi, Alexandre Jacquin, chef du service des sports de La Provence, a donné quelques indications sur la situation de l'ancien entraîneur d'Hellas Vérone à Marseille. "L’information que j’ai, c’est que l’OM veut garder Tudor. Du côté de Marseille, il n’y a pas de débat. Ils n’ont pas décidé de s’en séparer. Mais l’année dernière, à pareille époque, c’était pareil. L’OM voulait garder Sampaoli. Mais Tudor n’est pas dans la même position que Sampaoli. Tu lui dis il va y avoir tel effectif ou tel effectif, il s’en accommodera", a-t-il expliqué avant d'évoquer l'envie de retourner de l'autre côté des Alpes de Tudor.

"Par contre, l’envie de Tudor de retourner en Italie, elle existe. A la Juve, il est un peu chez lui. Et il fait partie de la famille, mais ça ne veut pas dire qu’il ira à la Juve. Il change beaucoup et est-ce qu’il a envie de prendre le risque de rester une année de plus et que ça se passe mal ? C’est un peu l’histoire de l’OM. Et Longoria, ça ne lui fait pas peur de changer d’effectif et d’entraineur tous les ans. C’est sa marque de fabrique, il est fort pour ça", a-t-il ajouté.