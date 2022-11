OM : Le départ de Gerson est plus proche que jamais

Mis sur le côté par Igor Tudor, Gerson devrait quitter l'OM cet hiver.

Cette fois, l’aventure de Gerson à l’Olympique de Marseille semble définitivement toucher à sa fin. Arrivé à l’été 2021 pour un peu plus de 20 millions d’euros, l’international brésilien (4 sélections) avait réalisé une première saison convaincante sous les ordres de Jorge Sampaoli. Avec 11 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues, il avait été l’un des hommes forts de la très bonne saison des Olympiens.

Gerson a dit au revoir à ses coéquipiers

Mais le départ de l’entraîneur argentin, et surtout l’arrivée d’Igor Tudor à sa place, ont changé beaucoup de choses. Gerson s’est rapidement accroché avec le technicien croate et se retrouve depuis sur le banc, n’ayant joué que 88 minutes depuis le début du mois d’octobre. Une situation qui a fait réagir Marcao, père et agent du milieu offensif de 25 ans, qui n’a pas hésité à déclarer que lui et son protégé n’hésiteraient pas à aller voir ailleurs si rien ne changeait.

Et c’est ce qui devrait se passer cet hiver. Selon les informations de L’Équipe, Gerson a dit au revoir à ses coéquipiers ce mercredi et pourrait même partir avant la dernière journée précédant la trêve liée au Mondial dimanche contre Monaco. Selon le quotidien français, le numéro 8 phocéen retournera dans son ancien club de Flamengo. Pour ce qui est du montant du transfert, l’OM devait encore payer 6,5 millions d’euros sur les 20 totaux. Ce prix devrait être amorti et accompagné d’un chèque de 13,5 millions, pour un total de 20 millions, marquant un nouvel échec du club azuréen à réaliser une plus-value sur un de ses plus gros transferts.