OM : la volte-face de Jérôme Rothen sur l'OM de Tudor

La victoire de l'Olympique de Marseille face à l'Olympique Lyonnais a donné beaucoup de crédit à Igor Tudor.

Invaincu toutes compétitions confondues depuis sa défaite surprise en demi-finale de Coupe de France le 1er mars face à Annecy, l'Olympique de Marseille vient d'enchaîner deux victoires cruciales en Ligue 1. Le succès acquis par les Phocéens sur la pelouse de l'OL, dans le temps additionnel, risque d'énormément compter au moment de faire le bilan en fin de saison.

"Tudor est plus sympa, plus proche des joueurs"

Avec ce succès, l'Olympique de Marseille récupère la deuxième place du classement et a donc son destin en main, d'autant plus que le club phocéen affrontera bientôt Lens, son premier poursuivant, dans l'optique d'une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Jérôme Rothen est conquis par l'évolution d'Igor Tudor et de son OM au cours de la saison.

"Pleins de choses me marquent dans l'évolution de Tudor. Déjà dans le comportement, je le trouve plus sympathique, plus ouvert, plus proche des joueurs. On sent une vraie union. En début de saison, il était un peu dur, un peu trop. Il s'est allégé de ce côté-là. Les derniers résultats de l'OM font qu'il est beaucoup plus cool", a avoué l'ancien international français dans Rothen s'Enflamme.

"Un OM conquérant"

"On le voit sur la réaction envers ses joueurs. Il les embrasses, les enlaces après la victoire. Je le trouve plus relâché. Il est beaucoup plus sympathique de ce côté-là. Face à Lyon, c'était un gros match, il était attendu, Lyon était bien mieux. Marseille était attendu. Je ne dirais pas qu'il est plus frileux, mais il fait plus attention à l'équilibre", a ajouté Jérôme Rothen.

L'ancien du PSG voit un OM plus intelligent et plus équilibré : "Bien sûr, que l'OM défend toujours en un contre un derrière, mais les latéraux il y a plus d'équilibre avec Kaboré qu'avec Tavares. Les milieux défensifs sur les gros matches se projètent moins. Ils font attention à ça et les défenseurs c'est pareil, c'est peut-être pour ça que Mbemba joue moins, parce que parfois il s'oubliait".

"Hier, j'ai trouvé un OM vraiment conquérant. Un OM très solide, voir même spectaculaire par moment, à défaut d'avoir manqué d'efficacité. Il y a une évolution et je voulais mettre en avant la réflexion d'Igor Tudor. Là pour de bon, il devient très solide à la tête de l'Olympique de Marseille", a conclu Jérôme Rothen.