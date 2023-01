OM : la mise au point de Tudor sur le mercato !

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a haussé le ton en conférence de presse, ce jeudi.

Igor Tudor n'était pas d'humeur à s'attarder sur les dossiers chauds du mercato, ce jeudi, en conférence de presse. Avec son style toujours aussi laconique devant les micros, le technicien croate n'a pas hésité à faire une petite mise au point avec les journalistes.

Tudor s'agace, gros coup de gueule !

Depuis quelques jours, plusieurs dossiers chauds reviennent sur la table, alors que le mercato d'hiver ferme bientôt ses portes. Dans le sens des arrivées, mais aussi au rayon des départs, où celui du jeune Bamba Dieng a été évoqué avec instance dans le cadre du transfert de l'attaquant Terem Moffi. Une piste qui s'est largement refroidie, depuis.

A peine installé sur son extrade, Igor Tudor a été appelé à commenter ces feuilletons qui phagocytent l'actualité de l'OM. Mais le Croate n'a pas caché son agacement.

"Je ne parlerai pas de mercato, ni des arrivées ou des départs. Il reste encore 3 ou 4 jours, vous allez tout savoir assez tôt. On va parler du match qui nous attend, un match important contre l'AS Monaco, et on veut continuer sur notre lancée", a lâché Tudor, avant de s'emporter à nouveau lorsqu'un autre journaliste l'a relancé sur la perspective d'affronter le Paris Saint-Germain à deux reprises, au Vélodrome, courant février.

"Vous ne respectez pas l'importance du match contre Monaco. Il y a un gros match et les premières choses dont vous me parlez, ce sont le mercato et la Coupe de France". C'est dit.