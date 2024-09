OM, la folle promesse de Roberto De Zerbi à Ismaël Bennacer

Alors que son transfert à l’OM n’a pas abouti lors de ce mercato estival, Ismaël Bennacer a reçu un message du coach marseillais.

L’Olympique de Marseille a recruté plein de joueurs cet été, notamment onze. Bien que les Phocéens aient recruté Pierre-Emile Højbjerg en prêt de Tottenham Hotspur, l’entraîneur du club du Sud de la France, Roberto De Zerbi, a ciblé Ismaël Bennacer. Mais l’opération n’a pas pu avoir lieu avant la fin du mercato.

Bennacer à l’OM, De Zerbi confirme

Le mercato estival a bougé dans les deux sens à l’Olympique de Marseille. Le club a recruté onze joueurs, dont Neal Maupay est la dernière recrue des Marseillais. Dans le cadre des départs, plusieurs cadres sont partis, dont Pierre-Emerick Aubameyang (Al Qadsiah), Pau Lopez (Gérone), Samuel Gigot (Lazio) ou encore Jordan Veretout (OL) dernièrement.

Getty Images

L’entrejeu étant d’une importance capitale pour Roberto De Zerbi, le technicien transalpin a pu réussir à avoir Ismaël Koné (milieu central), Valentin Carboni (milieu offensif) ou encore Pierre-Emile Højbjerg (milieu défensif). Mais l’entraîneur de l’OM voulait encore un autre milieu défensif, en la personne d’Ismaël Bennacer. Associé à l’Atlético de Madrid ou encore à l’Arabie Saoudite, l’Algérien a été cité proche de Marseille au dernier jour du mercato.

L'article continue ci-dessous

De Zerbi promet de recruter Bennacer en janvier

En conférence de presse le vendredi du dernier jour du mercato, le coach italien a confirmé les intérêts de l’OM pour le Fennec. « Il faut prendre des joueurs uniquement s'ils amènent un plus. Bennacer n'est pas un joueur de l'OM donc je ne peux pas en parler mais on connaît tous ses qualités », avait déclaré l’ancien coach de Brighton.

Getty

Quelques jours après la fin du mercato, La Provence fait une révélation sur un bref échange entre l’entraîneur de l’Olympique de Marseille et le meilleur joueur de la CAN 2019 au Maroc où les Guerriers du Désert ont été sacrés champions d’Afrique. « Fais tes matches, on se reparle en janvier », aurait confié De Zerbi au joueur de l’AC Milan lors d’un échange téléphonique, selon le quotidien régional.

La piste reste donc active. Un dénouement pourrait donc être connu dans cinq mois. L’international algérien (50 capes, 2 buts) est aussi intéressé par l’idée de rejoindre l’OM. En cas de signature, Bennacer aura à concurrencer Kondogbia et Hojbjerg.