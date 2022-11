OM : L’inquiétude grandit encore autour d’Harit

La blessure d'Amine Harit au genou pourrait être plus grave, au moins un ligament serait entièrement rompu.

Les images d’Amine Harit dimanche soir, en souffrance après son contact avec Axel Disasi lors de la victoire de l’OM à Monaco (3-2), ont été difficiles à supporter, tant la douleur sur son visage reflétait parfaitement la gravité de sa blessure. Victime d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche comme l’a expliqué le club phocéen dans son communiqué, l’international marocain manquera la Coupe du Monde avec sa sélection et devrait être absent pendant une assez longue durée.

La blessure d’Harit pourrait être plus grave

Mais sa durée d’indisponibilité pourrait être encore plus longue que prévu... Le milieu offensif a en effet passé une IRM ce lundi, mais l’énorme œdème formé autour de son genou rend les images difficiles à interpréter. Et selon les informations de L’Équipe ce mardi, cette blessure pourrait être bien plus grave que ce qui a été annoncé par le club phocéen.

Alors que l'OM a communiqué sur une entorse des ligaments croisés du genou d'Amine Harit, la blessure serait en réalité plus grave.



Le Marocain aurait été victime d'une rupture d'au moins un des ligaments.



(@lequipe) pic.twitter.com/In6K0UJlWj — Actu Foot (@ActuFoot_) November 15, 2022

Les médecins expliquent en effet qu’au moins un ligament aurait été entièrement rompu. « Il va y avoir des diagnostics plus poussés et les médecins vont se prononcer sur le fond et donner des informations mieux maitrisées », ont-ils expliqué. Définitivement transféré de Schalke à Marseille après avoir disputé 15 matches cette saison, Amine Harit pourrait donc voir son exercice 2022-2023 prendre une fin prématurée. L’heure est maintenant à la patience afin de savoir combien de temps il sera absent.