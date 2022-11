OM : l'immense coup de gueule de Valbuena sur Tudor !

L'ancien meneur de jeu de l'Olympique de Marseille n'a pas du tout apprécié les choix d'Igor Tudor contre Tottenham.

En s'inclinant dans les dernières secondes face à Tottenham après un scénario particulièrement frustrant, mardi soir (1-2), l'Olympique de Marseille tire un trait sur son aventure européenne cette saison. Le club phocéen a touché du doigt une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, avant de voir s'échapper la troisième place de sa poule synonyme de repêchage en Ligue Europa.

Valbuena évoque "une faute progressionnelle"

Mathieu Valbuena garde un regard avisé sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Premier supporter du club phocéen, l'ancien meneur de jeu estime qu'Igor Tudor est grandement responsable de cet échec.

"L'OM avait de quoi jouer la deuxième place, largement. Même finir dernier de ce groupe, alors que tu avais la troisième place en main jusqu'à la dernière seconde, c'est un échec. Que les joueurs n'aient pas été mis au courant du résultat de Francfort, c'est lunaire. C'est une faute professionnelle", a-t-il tonné dans des propos accordés à So Foot.

"Résultat : l'OM n'a rien, à part la queue entre les deux jambes, a poursuivi Valbuena. On peut parler des choix de Tudor, de ses changements incompréhensibles. Quand tu joues le match de l'année et que tu ne fais pas entrer Payet... Même s'il n'est pas en grande forme, dans une fin de match comme ça, il peut faire la différence sur coup-franc ou sur un geste. Pareil, sortir Clauss pour Kaboré, sans lui jeter la pierre, ce n'était pas le choix le plus judicieux. Quand tu jettes ton dévolu sur un match qui conditionne ta saison, l'avenir de ton club, ces choix laissent perplexes", a conclu l'ancien milieu offensif marseillais, particulièrement remonté.