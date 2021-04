OM, Jorge Sampaoli fait une annonce pour Mandanda

Annoncé comme poussé vers la sortie, Mandanda fait partie intégrante du projet de Sampaoli à l'OM malgré ses 36 ans. Mais vraiment comme titulaire ?

A 36 ans, Steve Mandanda sait que ses plus belles années sont derrière lui. Pourtant, le gardien de l’OM continue de performer dans les buts marseillais depuis deux saisons. Devenu le joueur le plus capé de l’histoire du club phocéen, Mandanda peut encore améliorer un peu plus ce record avec son contrat qui s’étire jusqu’en 2023.

Mais ce contrat, vu par beaucoup comme un poids, est-il forcément source d’immunité pour le champion du monde 2018 ? Depuis quelques semaines et l’arrivée de Jorge Sampaoli, Mandanda et Payet, les deux joueurs aux lourds contrats, sont annoncés comme poussés vers la sortie par la direction marseillaise. En se délestant de salaires imposant, l’OM pourrait avoir une meilleure marge de manoeuvre sur le marché des transferts.

Présent en conférence de presse avec la réception de Lorient, samedi, Sampaoli a tenu à mettre les choses au clair. Steve Mandanda est le capitaine du club et restera au club tant qu’il le voudra. Seulement, sera-t-il titulaire ? L'entraîneur marseillais n'a pas vraiment levé le doute.

"Dans notre façon de jouer, le goal doit être un joueur supplémentaire. Ils jouent presque comme libero dans le football actuel. Le gardien doit aussi savoir communiquer avec ses défenseurs. Mais le plus important reste que dans les moments clés, il agisse comme gardien, c’est ce qu’on recherche."

"Steve, pour son passif au club, sa personnalité, nous espérons qu’il continuera au club car il est toujours une grande option pour nous. Une option sur le terrain, et par son histoire avec le club. Si nous pouvons l’inclure au projet, ce serait super."

Qu’en est-il dans l’esprit du gardien marseillais ? La réponse semble claire depuis longtemps.

"Je vois mon avenir forcément ici, à Marseille, parce que j’ai tout appris ici, tout gagné, tout vécu, avait-il confié dans une interview à Onze Mondial au début du mois d'avril. Donc je le vois au club. Dans quel rôle ? Comment ? Quand ? Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c’est que je ne m'imagine pas ailleurs qu’ici."

"Et oui, je pense rester dans le football. Je ne sais pas si j’aurai envie d’être entraîneur des gardiens, entraîneur des jeunes, être dans les bureaux pour de l’administratif ou du sportif. Toutes ces choses sont encore inconnues pour moi entre guillemets."