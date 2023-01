OM : Jérôme Rothen pointe les limites du système Longoria

L'ancien milieu de terrain du PSG considère que le système de recrutement du président de l'OM a ses limites.

Troisième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a encore de belles choses à jouer cette saison, même si les Phocéens sont éliminés de toutes compétitions européennes. Mais il est possible qu'ils perdent un de leurs meilleurs atouts en la personne de Matteo Guendouzi, très courtisé en Angleterre. Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen s'est farouchement opposé à un départ de l'international français qui serait très préjudiciable à l'OM et enverrait selon lui un message négatif concernant le projet olympien.

"Le cas Guendouzi me laisse perplexe"

"Sur le dossier Matteo Guendouzi ce que je reproche à Pablo Longoria c'est que sa montre les limites de son système. Alors pour l'instant Guendouzi n'est pas parti, mais qu'il y a des bruits qui sortent comme ça, ce n'est jamais bon signe. Cela veut dire que les offres arrivent et qu'il est entrain de réfléchir parce qu'elles sont impossibles à refuser", a analysé Jérôme Rothen.

"Cela me laisse perplexe, car comme je dis les limites de son système, on connaît les problèmes financiers de l'OM, ce n'est pas un club riche et pourtant ils font des coups. C'est pour ça que j'appelle Pablo Longoria le magicien. Encore une fois, le dernier coup c'est Malinovskyi, c'est un très bon joueur. Réussir à faire ça je dis bravo. Comme le fait de faire Alexis Sanchez en début de saison, d'avoir pris des joueurs, même Guendouzi, à l'époque on se dit qu'il ne restera pas et finalement ils ont levé l'option d'achat", a ajouté l'ancien milieu de terrain du PSG.

"Impossible de franchir un cap si l'effectif change tous les ans"

Jérôme Rothen considère que le manque de stabilité fait défaut à l'OM sur le moyen terme : "Bien sûr, il y a eu des déceptions, on ne peut pas toujours réussir sur des coups. Mais quand tu as un joueur comme Matteo Guendouzi qui représente énormément l'Olympique de Marseille, qui aime ce club, ça se voit. Il s'est très vite identifié à ce que ce club a besoin sur le terrain, c'est un chien fou, il se bat".

"Il est très aimé au Vélodrome, les supporters s'identifient facilement à Guendouzi et le voir partir au bout d'un an et demi parce qu'il y a une offre énorme alors que tu as en point de mire de finir sur le podium et de te qualifier directement en Ligue des champions l'année prochaine, pourquoi pas d'essayer de gagner la Coupe de France, il y a encore deux objectifs élevés... Laisser partir un joueur parce que l'offre est importante et que ça fait du bien aux caisses, c'est toutes les limites du système et du projet", a ajouté l'ancien international français.

"Les supporters n'ont pas le temps de s'identifier aux joueurs, tu t'affaiblis en cours d'année, sur le terrain et dans le vestiaire tu sera moins fort sans Guendouzi et derrière tu va devoir le remplacer. C'est un éternel recommencement. Ce n'est pas sûr qu'il s'adapte aussi vite que lui. Il faut du temps. J'ai envie de voir des joueurs qui s'identifient au club, qui restent un bon nombre d'année et surtout ça te donne de la stabilité dans les résultats. Comment tu veux passer un cap en Ligue des champions si l'effectif change à 50% tous les ans !", a conclu Jérôme Rothen.