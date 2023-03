OM : Pour Jérémy Morel, Tudor fait du Bielsa

Jérémy Morel, qui souhaite devenir entraîneur, compare la méthode Tudor à celle de Bielsa qui était son coach à l'OM.

Ancien joueur de l'Olympique de Marseille (2011-2015), Jérémy Morel (38 ans) évolue désormais en National 3 à l'US La Montagnarde et s'apprête à passer ses diplômes d'entraîneurs la saison prochaine.

Dans les colonnes de La Provence, il s'est prêté au jeu des comparaisons entre Igor Tudor l'actuel coach de l'OM et Marcelo Bielsa, qui a entraîné le club phocéen pendant une saison (2014-2015) et un match (Marseille-Caen, le 8 août 2015).

Pour Morel, Tudor fait du Bielsa

« Je retrouve beaucoup de similitudes avec Bielsa justement. Il me rappelle Marcelo. Pour être honnête, je ne le connaissais pas du tout et, forcément, il y avait un peu de réticence au départ. Mais il faut laisser aux gens le temps de faire leurs preuves. Il n'y a que les résultats qui parlent. Tudor n'a pas eu peur de défier pas mal d'éléments, comme les supporters ou les cadres du groupe. Il faut oser le faire. Je pense que c'est une force de ne pas déroger à ses principes, et c'est sa principale qualité », explique Morel.

« Quand on voit l'OM jouer, aller de l'avant, avoir toujours envie, ça me rappelle la saison Bielsa. Quand on rentrait sur le terrain, on n'avait qu'une envie : avoir le ballon et bouffer l'adversaire. C'est une sensation qu'il a réussi à nourrir au quotidien dans la tête des joueurs. Et quand tu arrives le week-end, tu as la dalle », ajoute l'ancien latéral.

Morel encense Bielsa

Jérémy Morel n'est d'ailleurs pas surpris de voir Tudor soutenir des joueurs en difficulté, comme Balerdi, qui a été titulaire à Rennes après deux matches ratés face au PSG et Annecy : « Je n'ai pas été étonné de le voir titulaire à Rennes. Il a besoin de jouer. C'est important de sentir la confiance du coach. Si Tudor l'a mis, c'est qu'il savait que Balerdi répondrait présent. Et il l'a fait, on l'a senti très concentré, rigoureux, quitte à en faire un peu trop en attrapant les mecs (rires). Mais il le fait au bon moment. Au final, le coach a eu raison de le mettre. »

Enfin, Jérémy Morel confie que même s'il a vécu des moments compliqués lors de ses années marseillaises, il garde un excellent souvenir de celle passée sous les ordres de Marcelo Bielsa : « La saison avec Bielsa était tellement plaisante que j'ai oublié tous les points négatifs. J'ai passé quatre ans extraordinaires à Marseille. Je n'ai jamais regretté d'y avoir signé, même dans les moments compliqués. »