OM, Jean-Louis Gasset sorti de la retraite pour sauver Montpellier ?

Après la mise à pied de Michel Der Zakarian, Jean-Louis Gasset pourrait être sorti de sa retraite pour prêter main-forte au MHSC.

L’heure est grave à Montpellier HSC. Dimanche soir, le club héraultais était aux prises avec l’Olympique de Marseille pour le compte de la rencontre en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Mais le MHSC n’a pas réussi à se relancer, enregistrant sa sixième défaite de la saison contre l’OM (0-5).

Der Zakarian limogé, Gasset en approche

A l’issue de cette raclée contre l’Olympique de Marseille, le président de Montpellier HSC, Laurent Nicollin, a annoncé le limogeage du coach franco-arménien, Michel Der Zakarian, qui disputait son 200e match à la tête de la formation héraultaise. Le patron de Montpellier dit avoir même honte de ce résultat humiliant contre Marseille.

« J'ai pris l'initiative d'arrêter Michel ce dimanche soir, mais j'ai une pensée pour lui. Au vu de la prestation et de l'attitude du soir, j'ai pris cette décision très difficile. Michel est quelqu'un que j'apprécie énormément, mais le plus important, c'est le club, ce ne sont pas les gens. Il n’est plus l’entraîneur du Montpellier Hérault », a déclaré le président dans une prise de parole inopinée.

L'article continue ci-dessous

Getty

Alors que le président ne sait pas encore qui sera le prochain entraîneur de La Paillade, L’Equipe rapporte que Montpellier pense sortir Jean-Louis Gasset de sa retraite pour remettre le club montpelliérain sur les rails comme il a pu le faire avec l’Olympique de Marseille la saison écoulée. Selon le quotidien sportif français, si la fonction d'entraîneur apparaît comme le plus probable, Montpellier pourrait aussi proposer à l’ancien sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire, un poste dans l'organigramme de la direction pour le convaincre à accepter la proposition.