OM : Igor Tudor encense Alexis Sanchez

En conférence de presse ce mardi, Igor Tudor a félicité Alexis Sanchez pour son match contre Monaco et pour son attitude.

Malgré le nul concédé à domicile face à l'AS Monaco samedi (1-1), l'Olympique de Marseille est toujours dans le coup pour le podium et même pour tenter de titiller le Paris Saint-Germain en tête de la Ligue 1, puisque le PSG et le RC Lens ont tous les deux fait match nul. Avant de se déplacer sur la pelouse du FC Nantes mercredi, les Phocéens ne pointent qu'à cinq points du club de la capitale, qu'ils affronteront le 26 février au Stade Vélodrome.

"Il veut toujours travailler plus"

À la veille du déplacement à la Beaujoire, Igor Tudor s'est présenté en conférence de presse et a immédiatement été questionné sur Alexis Sanchez, auteur d'une très grande performance face aux Monégasques. Et le technicien croate n'a pas tari d'éloge sur l'international chilien, louant notamment son aspect d'infatigable travailleur. "Oui, c'était l'un de ses meilleurs matchs contre Monaco. il fait partie de ces joueurs qui arrivent à se pousser plus sur les gros matchs. il faut le gérer à l'entraînement, il veut toujours travailler plus. Il faut faire attention à que ce ne soit pas trop, mais c'est un bel exemple pour ses coéquipiers, a-t-il lâché au sujet de l'attaquant marseillais, auteur de 10 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Dans la foulée, Tudor en a profité pour annoncer deux bonnes nouvelles concernant l'effectif qui se déplacera à Nantes, avec les retours de Jonathan Clauss et de Pau Lopez dans les buts. "Oui, Jonathan Clauss revient dans le groupe, et je pense que ce sera la même chose pour Pau Lopez. C'est une bonne chose vu l'enchaînement des matches", a-t-il ajouté.