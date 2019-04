OM - Hiroki Sakai : "Fier d'être considéré comme un Marseillais"

Arrivé à l'Olympique de Marseille durant l'été 2016, le défenseur Hiroki Sakai s'est confié sur son avenir, lui qui se plaît au sein du club phocéen.

Arrivé à l' sur la pointe des pieds durant l'été 2016 en provenance d' , pensionnaire de , Hiroki Sakai n'a pas perdu de temps pour devenir l'un des chouchous des fervents supporters du stade Vélodrome. Rapidement apprécié pour son abnégation et pour sa gentillesse de tous les instants, le Japonais est aussi l'un des joueurs les plus utilisés par Rudi Garcia ces dernières saisons, lui qui est particulièrement polyvalent en défense.

Moins utilisé cette saison, avec 19 apparitions en à l'heure actuelle, le joueur de 28 ans s'est confié dans un entretien accordé à la Provence ce mardi. Attaché aux couleurs de l'Olympique de Marseille, celui qui compte pas moins de 47 sélections avec le avec lequel il a notamment disputé la Coupe du Monde en cet été ne se voit pas forcément quitter le club lors du prochain mercato, comme il l'a justement confié en faisant part de sa fierté.

"Tant que les gens continueront à m'aimer, j'aurai envie de rester"

"Tout dépendra de mes performances sur le terrain. Si je fais du bon boulot, le club voudra me garder. (...) Tant que les gens continueront à m'aimer, j'aurai envie de rester. J'ai envie de laisser une bonne image ici. Je suis fier d'être considéré comme un Marseillais, cela me fait très plaisir", a ainsi déclaré Hiroki Sakai, avec des mots qui ne manqueront pas d'accroître encore un peu plus sa côte de sympathie chez les supporters du club de la Cannebière.

S'il ne sait donc pas encore de quoi son avenir proche sera fait, le latéral droit s'est aussi adonné à des déclarations au sujet de celui qui est dans toutes les bouches à Marseille ces dernières semaines, en la personne de l'attaquant Mario Balotelli, arrivé cet hiver en provenance de l'OGC Nice.

"Il a une forte personnalité, tout le monde l’aime, a confié le Japonais au journal La Provence. Et, sur le terrain, il a une force de frappe incroyable. Il nous aide vraiment, c’est bien de l’avoir avec nous", a confié le Nippon, lui aussi sous le charme de celui qui a déjà inscrit 7 buts en 5 rencontres de Ligue 1 avec l'OM.