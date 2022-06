OM : Guendouzi confiant pour le retour au club de Saliba

Matteo Guendouzi est convaincu que le défenseur d'Arsenal, William Saliba, reviendra à l'Olympique de Marseille durant l’intersaison.

Le milieu de terrain d'Arsenal, Mattéo Guendouzi, va signer définitivement avec l'OM à la fin du mois et il a bon espoir que son coéquipier William Saliba en fasse de même.

Guendouzi va essayer de convaincre Saliba

Ce dimanche, lors d’une intervention pour Téléfoot sur TF1, le milieu de terrain a déclaré : "Maintenant, il (Saliba) a l'OM dans son cœur et je suis sûr qu'il reviendra à Marseille la saison prochaine. Je vais donc essayer de le pousser à nouveau pour qu'il reste avec nous".

Pour le moment, Saliba est censé retourner à Arsenal pour la pré-saison. Et quand il a été récemment interrogé sur son futur, il avait laissé croire qu’il prévoyait de s’imposer chez les Gunners : « J'appartiens à Arsenal, il me reste encore deux ans. Je serai de retour à Arsenal [pour la pré-saison]. Je n'ai joué aucun match et je veux encore leur montrer mon vrai visage et avoir la chance de jouer pour ces fans et ce grand club ».

« Mais cela ne dépend pas que de moi. En tout cas, partir comme ça, ce serait dommage », a ajouté l’ancien stéphanois.

Ce n'est pas pour autant que Saliba souhaite particulièrement quitter Marseille, où il a impressionné en faisant 36 apparitions toutes compétitions confondues en 2021/22.

Une belle campagne qui lui a notamment valu d’être désigné meilleur espoir de la saison en Ligue 1, à l’occasion des derniers trophées UNFP.