OM : Greenwood face à une immense décision

L'avenir international de Mason Greenwood reste incertain et il prévoit de s'entretenir avec le nouveau patron de l'Angleterre, Thomas Tuchel.

L'ancienne star de Manchester United a obtenu sa première et unique sélection internationale en 2020 lorsqu'il a fait ses débuts avec les Three Lions contre l'Islande. Cependant, il n'est plus envisagé par son pays de naissance.

Mais avec Thomas Tuchel qui prend désormais la relève en tant qu'entraîneur-chef de l'équipe nationale, Greenwood garde espoir d'une convocation en Angleterre et attendra de s'entretenir avec l'Allemand avant de prendre une décision finale sur son avenir dans le football international, selon The Sun. L'attaquant marseillais a la possibilité de poursuivre sa carrière internationale avec la Jamaïque.

Une source a déclaré au Sun : "Mason sait que ses chances de jouer à nouveau pour l'Angleterre sont très minces. Mais il veut vérifier avec la FA et Tuchel maintenant qu'il a été nommé, pour voir ce qu'ils en pensent. Il est déterminé à jouer au plus haut niveau et cela signifie la Coupe du monde. Donc si l'Angleterre ne le veut pas, il ira en Jamaïque et essaiera d'atteindre la Coupe du monde 2026 de cette façon."

Le joueur de 23 ans sera de retour en action pour Marseille dimanche soir alors que les géants français affronteront Montpellier dans un affrontement de Ligue 1 à l'extérieur.