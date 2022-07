OM : Gomis raconte ses six mois sous les ordres de Tudor à Galatasaray

Ancien joueur de l'OM, Bafétimbi Gomis a côtoyé Igor Tudor à Galatasaray pendant six mois. Et il garde un souvenir très positif de l'entraîneur croate.

Igor Tudor a été présenté officiellement comme le nouvel entraîneur de l'OM ce mardi 5 juillet. L'entraîneur en a profité pour expliquer sa philosophie de jeu et ses ambitions avec le club olympien.

Un ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, Bafétimbi Gomis, a bien connu Igor Tudor. C'est en effet l'entraîneur croate qui avait recruté Gomis à Galatasaray en juin 2017.

Dans les colonnes de La Provence, « Bafé » Gomis raconte ses six mois sous les ordres de Tudor, un entraîneur qui lui a fait une forte impression : « Je garde de très bons souvenirs de son passage à Galatasaray. Il fallait bien bosser. On avait fait une belle préparation après un gros recrutement avec (Younès) Belhanda, (Sofiane) Feghouli, Fernando et moi. Il a passé pas mal de temps en Italie, il a amené sa touche tactique. Il nous a bien corrigés. On avait une équipe forte, impressionnante physiquement, on n'arrêtait pas de presser tous ensemble. On avait fait un démarrage remarqué à travers toute la Turquie. Dès le début, on avait vu qu'on serait champion. »

Malgré ce bon début de saison, Tudor sera démis de ses fonctions en décembre 2017. « Il était jeune, j'aimais beaucoup son franc-parler. Il est proche de ses joueurs. Il est à l'écoute. Mais il a sa personnalité, son caractère. […] On pratiquait un très beau football qui réclamait des efforts, ce qui n'est pas du goût de tous mes confrères. On ne gagne pas des grands matches sans se sentir fort physiquement. […] On a été champion en partie grâce à lui. Une partie du mérite lui en revient », explique Gomis.

Aujourd'hui âgé de 36 ans, Gomis, qui a fait d'ailleurs fait son retour à Galatasaray en février 2022 après plusieurs années à Al-Hilal, est persuadé que Tudor va réussir à Marseille : « Il n'a pas chômé après Galatasaray, il a été au contact de très grands joueurs comme Ronaldo (Tudor a été entraîneur-adjoint de Pirlo à la Juventus, n.d.l.r.), il a pris de la bouteille. Tudor mérite d'entraîner un club de la trempe de l'OM. Il a tous les atouts pour réussir. Je pense qu'il va réussir. […] L'OM a désormais l'habitude de travailler avec des entraîneurs étrangers. Ça va être difficile de faire mieux que Sampaoli, mais je suis presque sûr que l'OM fera une belle saison et nous fera vibrer. »