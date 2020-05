OM - Germain ne veut pas voir partir Villas-Boas

L'attaquant marseillais espère que son entraîneur restera la saison prochaine, malgré les désaccords avec la direction du club.

Arrivé l'été dernier à Marseille, André Villas-Boas affirme vouloir rester, mais pas sans mettre la pression à ses dirigeants pour avoir un effectif compétitif. Interrogé par Le Parisien sur le sujet, Valère Germain a affirmé vouloir voir le technicien portugais rester sur la Canebière.

"Il n'est pas le premier à agir ainsi dans le monde du foot. Tout entraîneur ambitieux aspire à posséder le meilleur effectif possible. Il est dans son rôle", a estimé l'ancien buteur de Nice et .

"Mais le club doit aussi composer avec des contraintes budgétaires. Entre personnes responsables, un terrain d'entente doit être trouvé pour privilégier l'intérêt commun."

"Son départ serait une grande déception pour nous"

"Un départ ? Ça serait une grande déception pour nous. Je n'y crois pas, même si je ne suis pas dans sa tête. Il a su, cette saison, restaurer la confiance à l'ensemble du groupe, trouver les paroles pour nous redonner l'envie de consentir des efforts ensemble. Il nous l'a encore répété depuis le début du confinement : il est très attaché à nous et au club."

L'attaquant s'est également confié sur les sommes d'argent gagnées par les joueurs, en pleine crise du coronavirus, alors que certains à l'image du Niçois Dante pensent que les footballeurs "vont se rendre compte qu'ils peuvent vivre avec moins".

"On gagne énormément d'argent par rapport à d'autres personnes autrement plus exposées et essentielles, a-t-il ainsi reconnu. Je pense en particulier aux soignants. Une carrière est courte. Ce salaire, on ne l'a pas volé, mais, je l'entends volontiers, on pourrait gagner moins."

Enfin, il reconnaît avoir fait un don aux hôpitaux de Marseille : "Beaucoup d'autres sportifs ont agi de la sorte. Ça n'a pas besoin, forcément, de se savoir."