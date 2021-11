OM : Frank McCourt tacle le PSG : "Avec ma femme, on n'a pas l'argent d'un état"

Le propriétaire de l'OM, Frank McCourt, était l'invité de France 24 à l'occasion du « Forum de la paix de Paris » où il défend un projet contre les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).

Au cours de l'entretien, Frank McCourt a été interrogé sur de nombreux sujets concernant le football.

Sur l'arrivée du Qatar au PSG et de l'Arabie saoudite à Newcastle

« Je ne suis pas contre l'afflux d'argent dans le sport, moi j'ai investi beaucoup dans l'OM mais il faut comprendre que le sport c'est les supporters et les sportifs, ce n'est pas le carnet de chèques. C'est pour ça que je me suis opposé à la Super League. Sans les fans et les joueurs, il n'y a pas de football.

Avec les pays qui achètent des clubs, ça devient plus difficile. Moi je suis quelqu'un qui a de l'argent, ma femme aussi, nous travaillons depuis plusieurs générations pour accumuler de la richesse, mais on est rien comparé à un état. Donc bien sûr, c'est un défi. »

Sur les réformes à mener dans le football

« Je crois qu'il doit y avoir un cadre pour que tout le monde puisse travailler mais d'un côté, je vais mettre les fans de l'OM et l'énergie de mon club contre le carnet de chèques de n'importe qui. Finalement, c'est la vie ! Ce n'est pas que dans le sport que David se bat contre Goliath. C'est dans la vie de tous les jours.

Il faut un certain niveau de concurrence équitable parce que sinon on va tuer le plaisir dans le sport. Tout le monde doit avoir sa chance dans le foot. Les Etats-Unis sont considérés comme un pays capitaliste mais dans les ligues sportives américaines, on essaye d'avoir une concurrence équitable alors qu'en Europe, un continent avec un capitalisme plus social, le football, c'est vraiment le « Far-West » !

Mais je pense qu'il y aura bientôt des réformes. Les réformes sont nécessaires en France et en Europe. Il y a des gens qui travaillent dessus. On a besoin d'une concurrence équitable pour que le foot soit intéressant pour que toutes les équipes aient une chance et que tous les supporters puissent sentir que leur équipe a une chance de gagner. »

Sur la vente de l'OM

« Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne vais pas m'en aller. J'aime l'OM, j'aime Marseille, l'équipe joue très très bien. On atteint notre vitesse de croisière et on construit un club qui peut vraiment gagner et c'est mon but. Ce sont des rumeurs diffusées par les réseaux sociaux et c'est de la désinformation sur le fait que le club est à vendre. Je l'ai dit dix ou douze fois, le club n'est pas à vendre. »

Sur les objectifs de l'OM

« Notre but est d'être sur le podium à la fin de l'année et de pouvoir jouer la Ligue des champions. Je serais très déçu si on ne le faisait pas. Je crois que l'équipe a toutes les chances de pouvoir le faire. Chaque match en Ligue 1 est difficile mais on a les talents, on a l'ambition, et avec Jorge Sampaoli et Pablo Longoria je pense qu'on va y arriver. Je suis très heureux de l'équipe et de la façon dont ils travaillent. Marseille c'est une ville de gens qui se battent, qui comprennent les défis et les surmontent et j'aime le fait que l'équipe de l'OM représente la ville et que les Marseillais le sentent ainsi. J'ai beaucoup d'espoirs et je crois qu'on sera sur le podium à la fin de la saison. »