OM - Florian Thauvin vers l'AC Milan pour 40 millions d'euros ?

Sur le départ, l'ailier marseillais pourrait se diriger vers l'Italie où il est notamment suivi par Naples, mais surtout l'AC Milan.

Florian Thauvin pourrait quitter l' cet été, surtout si le club ne se qualifie pas pour la prochaine . Alors que les rumeurs faisaient état d'un intérêt du ou de l' , ce sont finalement deux autres clubs italiens qui seraient sur les rangs.

Le champion du monde français intéresserait en effet et l' selon Football, même si le club entraîné par Carlo Ancelotti lui préfèrerait le Mexicain Hirving Lozano, actuellement au Eindhoven.

Un accord contractuel serait en revanche "imminent" avec les Rossoneri selon l'hebdomadaire, pour un transfert qui pourrait atteindre 40 millions d'euros. Reste à savoir si les Italiens parviendront à assurer une place dans les quatre premiers de afin de participer à la prochaine édition de la Ligue des champions. Les coéquipiers de Tiémoué Bakayoko sont actuellement quatrièmes à six journées du terme, un point devant l'AS Rome et deux devant l' Bergame.

Depuis plusieurs semaines à Marseille, Florian Thauvin connaît une période plus compliquée. Auteur de 13 buts et 8 passes décisives depuis le début de la saison en , l'ancien Bastiais n'a plus été décisif sous le maillot olympien depuis 5 matches. Il y a dix jours au sortir de la défaite de son équipe à Bordeaux (0-2), il avait reconnu que son équipe de faisait pas une grande saison.

"Franchement, c’est comme d’habitude, il n’y a pas grand chose à dire d’autre (...). Le podium, c’est fini. Il vaut arrêter de se raconter des histoires, on n’a pas fait une bonne saison et même si on allait en Ligue des champions aujourd’hui, on irait pour montrer quoi ? Voilà… C’est toujours la même chose, chaque année. On lâche les saisons pour rien, on ne gagne pas les matches qu’il faut, on fait trop d’erreurs. Aujourd’hui, il n’y a qu’une chose à faire, c’est se taire et assumer puisqu’on n’a pas été bons. On a été nuls, il faut l’assumer", avait-il déclaré après la rencontre.

"À chaud on peut manquer de lucidité et dire des bêtises", a depuis réagi son entraîneur, Rudi Garcia. C'était juste avant la victoire contre Nîmes, ce samedi (2-1).