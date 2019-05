OM, Eyraud botte en touche pour Villas-Boas

Le président de l'Olympique de Marseille a calmé le jeu sur la possible arrivée d'André Villas-Boas pour succéder à Rudi Garcia.

L'ère Rudi Garcia s'est achevé à l' le week-end dernier. Les Phocéens recherchent désormais un successeur à l'ancien entraîneur de et l'ensemble de la presse française s'accorde sur un nom : André Villas-Boas. Présent au micro de RMC à pour la Convention Premier Ligue, Jacques-Henri Eyraud a tenu à mettre les choses au clair concernant le dossier du futur entraîneur et les rumeurs autour de l'ancien technicien du et du Zenit.

"Je ne confirme aucune information sur Villas-Boas. Il faut être patient. On veut travailler dans la sérénité le plus possible pour trouver la bonne personne. Tant qu'on ne s'est pas mis d'accord, on ne va pas en parler. Pour qui sur ce soit. Si vous saviez le nombre d'entraîneurs qui m'ont sollicité par leur agent ou directement... vous seriez surpris par le nombre et les noms. Il n'y a pas de deadline, il y a la volonté d'aller le plus vite possible dans cette période de transition mais sans brusquer les choses", a expliqué le président de l'OM.

"Nous stabiliser en pour jouer l'Europe"

Jacques-Henri Eyraud a défendu le projet de l'OM et son bilan : "Le Champions Project, on peut toujours regretter pleins de choses. Nos intentions étaient nobles. On voulait investir massivement dans un club qui n'en avait pas eu depuis des années. 11 des meilleures joueurs avaient été cédé sur les deux derniers mercatos. L'effectif valait 50 millions... On était 13e. L'état du club était critique. On a annoncé tout ce qu'on a annoncé. On a fini avec 77 points l'année dernière, on n'a pas fait la C1, c'était unique. Et McCourt et moi somme déterminés pour stabiliser nos émissions en L1 pour ensuite jouer l'Europe".

Interrogé sur la politique de recrutement de l'Olympique de Marseille, le président du club phocéen a refusé d'admettre qu'il ne faisait pas assez confiance aux jeunes : "Il n'y a pas que des trentenaires dans notre projet ! Il y a des Kamara, des Sanson, des Caleta Car... Oui, on a mis de l'expérience aussi. Pas que. Pour la suite, l'économie du football fait qu'on va désormais se tourner plus vers des jeunes talents".

Enfin, il s'est prononcé sur la réforme de la : "La C1, c'est un sujet compliqué. C'est le sens de l'histoire d'aller sur une ligue fermée. C'est déjà le cas. C'est l'évolution de football. On est en mutation. Il faut une élite française. On passe d'une économie locale à globale. La ne peut pas se permettre de ne pas jouer le jeu. Il y a des hostilités... celles qui voudraient nous exclure de la L1 ? Je pense que ce serait illégal. Nous sommes des entrepreneurs. C'est notre liberté. Après, l'impact d'une telle compétition sur le championnat, je m'en méfie, je n'en suis pas sûr du tout".