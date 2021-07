OM, Dimitri Payet valide l’arrivée des recrues

Avec déjà huit recrues, l’OM se montre actif sur le Mercato et ce n’est pas pour déplaire à Payet.

8. Avec l’arrivée de William Saliba en prêt depuis jeudi soir, l’Olympique de Marseille compte désormais huit recrues depuis l’ouverture du marché des transferts. Un chiffre impressionnant pour un club dont on dit que les finances ne sont pas vraiment dans le vert et que la marge de manoeuvre pour recruter est plus que limitée.

Grâce à son réseau d’ancien recrutement pour de nombreux clubs en Italie et en Espagne, Pablo Longoria tire les ficelles de tout en haut. Propulsé à la tête de l’OM par Frank McCourt, le président marseillais montre toute l’étendue de la renommée qu’il s’était faite ces dernières années dans son ancien rôle. Le duo Sampaoli - Longoria semble sur la même longueur d’ondes et c’est tout bénéfice pour le club.

Jeudi soir, Marseille s’est imposé 3-1 contre le Servette de Genève avec notamment le premier but de Gerson et un doublé de passes décisives pour Konrad de la Fuente. Des recrues déjà dans le moule, une aubaine pour Dimitri Payet qui ne boude pas son plaisir.

L'article continue ci-dessous

"C’est sûr que c’est plus facile de travailler avec les joueurs qui sont là pendant la préparation que ceux qui arrivent au dernier moment du mercato, a souligné le Réunionnais au micro de Canal+. Les responsables du club font un travail extraordinaire. On a quasiment une recrue par jour, on va commencer à s’habituer. Ce sont de très bons joueurs, qui se fondent vite dans le groupe, et je pense que ça se voit sur le terrain."

Si le match contre le club suisse a montré de belles choses, Jorge Sampaoli a malgré tout du pain sur la planche. Les supporters peuvent se satisfaire de voir arriver huit nouveaux visages sur la Canebière mais encore faut-il les intégrer parfaitement dans le collectif de l’Argentin…

De Guendouzi à Pau Lopez en passant par Balerdi, acheté définitivement cet été, tous peuvent prétendre à une place de titulaire. Avec une reprise de la Ligue 1, le 8 août prochain, Sampaoli a encore trois semaines pour faire en sorte que l’alchimie prenne et permette à l’OM de retrouver la Ligue des Champions.