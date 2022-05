OM : Dimitri Payet ne rejouera pas cette saison

C’était attendu, c’est désormais officiel. Sorti sur blessure face au Feyenoord (0-0) jeudi, dans le cadre de la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence, Dimitri Payet ne rejouera pas cette saison. Le milieu offensif l’a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux.

Payet va manquer la "dernière ligne droite"

Victime d’une lésion musculaire au mollet, laquelle l’a contraint à sortir dès la demi-heure de jeu, Payet a regretté "de ne pas pouvoir aider (ses) coéquipiers dans cette dernière ligne droite", lui qui manquera le déplacement à Lorient dimanche, celui à Rennes samedi prochain et la réception de Strasbourg lors de la 38e et dernière journée.

Mes amis,



Encore une fois je ne vais pas pouvoir faire ce que j’aime le plus au monde, jouer au football.



Après avoir passé des derniers examens aujourd’hui, les résultats sont rassurants mais montrent que malheureusement je ne pourrais pas rejouer cette saison. Part.1 pic.twitter.com/vVzwiyIXhP — Dimitri Payet (@dimpayet17) May 7, 2022

"Je voulais enfin vous remercier pour tout l’amour que vous m’avez donné durant toute cette saison. Cela me va droit au cœur et je me rends compte à quel point j’ai de la chance de jouer pour ce club, dans ce stade et de vivre dans cette ville", a ajouté le Réunionnais à l’attention des fans marseillais.

Le précédent 2018

En 2018, déjà, Payet avait été victime d’une blessure musculaire lors de la finale de Ligue Europa perdue face à l’Atlético de Madrid (0-3), laquelle l’avait empêché de disputer (et gagner) la Coupe du monde avec les Bleus. Cette fois-ci, le meneur de jeu a le temps de revenir en forme avant le Qatar, mais sa place dans le groupe est (très) loin d’être assurée.