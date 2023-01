OM : Di Meco serait « en deuil » si Guendouzi partait cet hiver

Alors qu'Aston Villa souhaite recruter Mattéo Guendouzi cet hiver, Éric Di Meco ne veut absolument pas voir partir le milieu olympien.

L’hiver de l’Olympique de Marseille est déjà très agité depuis le début du mercato. Entre le départ de Gerson, les prêts de Luis Suarez et Isaak Touré et plus récemment l’arrivée de Ruslan Malinovskyi, les dirigeants olympiens ont eu de quoi faire en ce début d’année 2023. Et ce n’est peut-être pas fini puisque Mattéo Guendouzi, homme clé sous Jorge Sampaoli puis Tudor, même s’il joue un cran plus haut, fait l’objet d’un très fort intérêt de la part d’Aston Villa, qui pourrait proposer jusqu’à 40 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international français (7 sélections, un but).

« Je serais en deuil »

Si les têtes pensantes du club phocéen seraient prêtes à lâcher leur milieu de terrain en cas de belle offre, les supporters ne le voient pas du même œil, et les consultants-supporters encore moins. C’est le cas d’Éric Di Meco, qui ne veut absolument pas voir partir l’ancien joueur d’Arsenal. « S’il venait à partir, je serais en deuil parce que j’aime beaucoup ce joueur. Je trouve qu’il s’est fondu, il a un truc ce gamin, il court partout, il met le pied, il est insupportable, c’est un super joueur. Des qualités que l’on aime ici. Il fait l’unanimité depuis qu’il est arrivé, l’an dernier il fait une grosse saison, il est important dans le résultat final de l’OM (2ème de Ligue1) », a-t-il confié dans le Super Moscato Show ce mercredi.

Néanmoins, l’ancien joueur de l’OM comprend qu’il sera difficile pour le club azuréen, qui peine à bien vendre ses joueurs, de refuser une belle offre de la part du club anglais. « Cette saison, il a joué un rôle qui n’est pas le sien pour rendre service (...) avec beaucoup d’allant, de grinta, beaucoup de talent aussi. Mais comment reprocher à un club comme l’OM, qui ne vend pas toujours très bien ces dernières années, qui n’a plus que le championnat et la Coupe de France, donc pas beaucoup de match, de ne pas écouter la proposition de ce club-là (Aston Villa) ? Et comment reprocher à Guendouzi, selon le contrat qu’on lui propose là-bas, de partir ? Parce que, malheureusement, un club français comme l’OM ne peut pas rivaliser avec le championnat anglais », a-t-il ajouté.