OM : Di Meco défend le choix Vitinha

Ce mercredi, Éric Di Meco a défendu l'Olympique de Marseille quant au choix de recruter Vitinha en attaque.

L'Olympique de Marseille a bouclé un mercato hivernal plutôt agité par l'arrivée de Vitinha en provenance de Braga dans les toutes dernières heures du mois de janvier. L'attaquant portugais, recruté pour 32 millions d'euros, représente à ce jour le transfert le plus cher de l'histoire du club phocéen, devançant celui de Dimitri Payet (29 millions d'euros en 2017). De quoi mettre une certaine pression sur l'attaquant portugais, peu connu du grand public avant son arrivée en France.

Vitinha apporte autant de garanties que Moffi, selon Di Meco

De quoi enflammer les débats, d'autant que l'OM ciblait à l'origine l'attaquant lorientais Terem Moffi, qui a finalement rejoint l'OGC Nice. Dans le Super Moscato Show ce mercredi, la question était de savoir qui des deux attaquants apportait le plus de garanties. Mais pour Éric Di Meco, tous deux auraient représenté un pari, l'ancien joueur de l'OM a d'ailleurs souligné l'expérience européenne de Vitinha pour le défendre. "Tu as plus d'assurance avec Moffi qui jouait à Lorient qu'avec Vitinha qui jouait à Braga? (...) Il a marqué quatre buts en cinq matchs de Ligue Europa", a lancé le consultant RMC. Pour ce dernier, l'adaptation au championnat français, dans lequel Moffi évolue depuis 2020.

Mais pour Di Meco, dans tous les cas, l'OM était obligé de tenter un pari aussi cher que risqué à quelques heures de la fin du mercato hivernal. "Quand on t'explique que tu n'as plus rien comme avant-centre pour 30 millions d'euros, tu es obligé de tenter un pari. Un pari, c'est Moffi ou Vitinha. C'est pareil. Moffi à l'OM, c'est un pari", a-t-il conclu. Reste à savoir si le temps et les performances du jeune buteur portugais donneront raison à l'ancien latéral gauche azuréen.