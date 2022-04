OM : Di Meco apprécie l'apport de Guendouzi

L'Olympique de Marseille tente de conforter sa place de dauphin ce mercredi soir avec la réception de Nantes. Une place dans les hauteurs du classement qu'il doit en partie à Mattéo Guendouzi, l'une des belles satisfactions de la saison côté phocéen.

"C'est un fort caractère, il se nourrit de ça"

Le milieu de terrain prêté par Arsenal s'est imposé dans l'entre jeu de Jorge Sampaoli.

"Tu es content d’avoir un joueur comme ça dans ton équipe. Quand il joue ailleurs, tu ne le supportes pas. C’est un fort caractère, il se nourrit ça", apprécie d'ailleurs Eric Di Meco dans le Super Moscato Show.

Et l'ancien marseillais de poursuivre : "Dans une équipe comme Marseille, tu as besoin d’avoir un mec comme ça. C’est un leader. Il s’est imposé comme le taulier très rapidement.

"Quand je commentais la Premier League, et que je l’ai vu débarqué d’Arsenal, j’ai vu qu’il avait une grosse personnalité."

"A Marseille, je ne le voyais pas à ce niveau"

Le consultant avait en revanche quelques doutes au niveau de la qualité du joueur : "Mais au niveau des performances, c’était difficile (de savoir). Il était jeune quand il est allé là-bas, c’était un club qui était en perdition", se souvient-il.

"Et à Marseille, je ne le voyais pas à ce niveau, niveau qui a monté tout au long de la saison, au point de devenir international. C’est un mec rare."

Bonne nouvelle pour les supporters olympiens, leur chouchou devrait rester sur les bords de la Méditerranée cet été : "Je suis content qu’il reste ici et d'après ce qu'il a dit, qu’il ait envie de construire ici. C’est le genre de mecs autour de qui tu construis.

"C’est un bon footballeur, qui se sacrifie pour les copains sur le terrain. (…) Et en plus, c’est l’un des joueurs les plus utilisés. Il va faire 60 matches cette année, il n’en a pas raté beaucoup."