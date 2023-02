OM : Daniel Riolo se paye Dimitri Payet !

Titulaire face à Nice, le meneur de jeu de l'OM n'a pas été à son avantage et a été remplacé par Alexis Sanchez à la pause.

Récompensé parce qu'il "mérite d'être titulaire" selon les dires d'Igor Tudor, Dimitri Payet n'a pas saisi sa chance face à Nice. Exemplaire malgré la perte de son statut de titulaire indiscutable à en croire les propos du Croate, le meneur de jeu de l'OM a été récompensé en étant aligné dans le onze de départ face à Nice ce dimanche soir au détriment d'Alexis Sanchez notamment.

45 minutes et puis s'en va

Néanmoins, Dimitri Payet, habitué à régaler avec des très belles passes et à créer des décalages, est resté muet lors du choc du sud de la France face aux Aiglons que l'Olympique de Marseille a finalement perdu, laissant passer l'occasion de faire un écart avec le RC Lens au classement. Pour Dimitri Payet, c'est une soirée à oublier.

Peu performant, l'ancien international français a été victime de sa performance en demi teinte et a cédé sa place à Alexis Sanchez dès la pause. Un choix fort de la part d'Igor Tudor, mais qui n'a absolument pas surpris Daniel Riolo. Après la rencontre sur les ondes de RMC, l'éditorialiste français s'est payé le scalp de Dimitri Payet après sa non performance face aux niçois.

"Il a raté quasiment toutes ses passes"

"Le problème vraiment je pense que Dimitri Payet a été un vrai soucis contre Nice. Même sur les passes... A la limite, on peut se dire qu'il ne peut plus presser, il ne peut plus mettre la même intensité dans le jeu, il ne va plus au combat, d'accord, mais il lui reste sa qualité de passe. Mais sur la première période ce soir, il rate quasiment toutes ses passes", a expliqué l'éditorialiste RMC.

"Je pensais qu'au moins ça, ça allait lui rester. Mais même ça, il ne l'a plus. On peut tourner en rond et parler de tactiques etc, mais il faut aussi prendre en compte ce que l'homme fait sur le terrain. C'est la même chose pour Nice, on va parler de tactique, mais il y a des bons joueurs dans cette équipe, ce qui était anormal c'était le niveau affiché par ces joueurs et maintenant ils se sont remis à courir et à vouloir jouer au football", a conclu Daniel Riolo.

Avec le mercato ambitieux réalisé par l'Olympique de Marseille et notamment dans le secteur offensif avec les arrivées de Vitinha et Malinovskyi cumulé au fait que les Phocéens n'ont plus que le championnat et la Coupe de France, il est fort envisageable que le temps de jeu de Dimitri Payet, déjà assez peu élevé, se réduise encore dans les prochaines semaines.