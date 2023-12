OM, Daniel Riolo se paye Azzedine Ounahi

Le milieu de terrain de l’OM, Azzedine Ounahi, a été la cible des critiques de Daniel Riolo, vendredi.

L’OM s’est incliné jeudi face à Brighton en Ligue Europa. Un résultat qui oblige les hommes de Gattuso à passer par les barrages pour s’offrir une qualification en 8es de finale de la C3. Face aux Seagulls, plusieurs joueurs ont été décevants, à l’instar d’Azzedine Ounahi, tancé par Daniel Riolo, ce vendredi.

Daniel Riolo démonte Azzedine Ounahi

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille l’hiver dernier, Azzedine Ounahi n’est toujours pas parvenu à s’imposer comme un élément indispensable dans le onze phocéen. Cette saison, l’international marocain n’a disputé que 15 matchs ponctués de 2 buts et 0 passe décisive. Gêné par les blessures, l’ancien joueur du SCO d’Angers n’arrive pas à répondre présent à l’intensité des matchs à Marseille. Titulaire contre Brighton jeudi, Ounahi ne s’est pas montré à son avantage non plus. Une prestation mitigée du Marocain qui a attiré les foudres de Daniel Riolo. « Ounahi n’est pas assez costaud. Il nous a éclaté aux yeux pendant la Coupe du monde, mais ce n’est pas le même niveau que le football de club et la configuration des matchs n’est pas la même », lance l’éditorialiste dans l’After Foot de RMC.

« Depuis qu’il est arrivé à l’OM, c’est le désert »

Après sa très belle Coupe du Monde avec le Maroc ponctuée par une demi-finale, Azzedine Ounahi était devenu le joueur à recruter sur le marché des transferts. C’est l’OM qui a réussi à s’attacher les services de l’international marocain. Malheureusement depuis son arrivée dans la cité phocéenne, Ounahi peine à retrouver le niveau qui était le sien lors du Mondial 2022 au Qatar. Cela se confirme encore plus cette saison où l’ancien angevin ne pèse pas autant dans le jeu de l’OM. « Il y a des gens qui ont du mal avec ce discours, mais il n’est pas assez costaud physiquement et cela n’existe plus dans le football moderne. Ne pas s’en rendre compte est une erreur. Il n’est vraiment pas bon depuis le début de la saison. Depuis qu’il est arrivé à l’OM, c’est le désert », a ajouté Daniel Riolo.